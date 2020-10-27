https://ria.ru/20201027/zhivotnye-1581630941.html

"Сама грация": в нацпарке Приморья рассказали о ловкости и обонянии харз

Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" опубликовали в инстаграме фотографию харзы с подписью "Я - сама грация" и рассказали об особенностях этих животных. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T02:07

2020-10-27T02:07

2020-10-27T02:07

туризм

дикие животные

туризм

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGzNCwhh1YB/" target="_blank">опубликовали </a>в инстаграме фотографию харзы с подписью "Я - сама грация" и рассказали об особенностях этих животных. "Индийская куница харза обладает завидной ловкостью — всего в два прыжка она с легкостью преодолеет проселочную дорогу", — пояснили эксперты.На этом фото харза к чему-то принюхивается. По словам сотрудников "Земли леопарда", обоняние у нее, как и у других представителей семейства куньих, очень хорошо развито.Это отражается, в частности, на территориальном поведении. Харзы используют запаховые метки, чтобы помечать важные для себя объекты, например, меточные деревья. Именно по запаху зверек различает метки своих сородичей и других животных.

https://ria.ru/20201025/tigry-1581281254.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм