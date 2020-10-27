https://ria.ru/20201027/zhivotnye-1581630941.html
"Сама грация": в нацпарке Приморья рассказали о ловкости и обонянии харз
Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" опубликовали в инстаграме фотографию харзы с подписью "Я - сама грация" и рассказали об особенностях этих животных. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T02:07
2020-10-27T02:07
2020-10-27T02:07
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дикие животные
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национальный парк "земля леопарда"
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGzNCwhh1YB/" target="_blank">опубликовали </a>в инстаграме фотографию харзы с подписью "Я - сама грация" и рассказали об особенностях этих животных. "Индийская куница харза обладает завидной ловкостью — всего в два прыжка она с легкостью преодолеет проселочную дорогу", — пояснили эксперты.На этом фото харза к чему-то принюхивается. По словам сотрудников "Земли леопарда", обоняние у нее, как и у других представителей семейства куньих, очень хорошо развито.Это отражается, в частности, на территориальном поведении. Харзы используют запаховые метки, чтобы помечать важные для себя объекты, например, меточные деревья. Именно по запаху зверек различает метки своих сородичей и других животных.
https://ria.ru/20201025/tigry-1581281254.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм