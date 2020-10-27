В Минздраве назвали пять условий для определения здорового образа жизни
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖители города гуляют в парке "Сосновка", не входящего в список закрытых для посещений
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Отсутствие курения, отказ от алкоголя, минимум час ходьбы в день, употребление 400 грамм овощей и фруктов и осторожность с солью в пище позволят определить приверженность человека к здоровому образу жизни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"На основании анализа и построенной математической модели был предложен индекс приверженности здоровому образу жизни… в него вошло пять условий: первое - не курить... второе - не злоупотреблять солью. Для этого стоит просто убрать солонку. Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду... Третья – час ходьбы со среднем ритмом пешехода, это 6 километров в час", - сказала Драпкина в ходе форума "Здоровое общество" в МИА "Россия сегодня".
Четвертым пунктом эксперт назвала достаточное употребление овощей и фруктов – не менее 400 граммов в сутки, а пятым - не злоупотребление алкоголем. Драпкина добавила, что в национальном проекте "Демография" этой формой пользуется Росстат. Так, по данным на 2019 год, только 12% населения России привержены ЗОЖ: от 0,04% на Чукотке до 48,8% в Ингушетии.