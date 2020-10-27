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https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html
В Минздраве назвали пять условий для определения здорового образа жизни
Отсутствие курения, отказ от алкоголя, минимум час ходьбы в день, употребление 400 грамм овощей и фруктов и осторожность с солью в пище позволят определить... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:43
2020-10-27T16:43
оксана драпкина (врач)
чукотка
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общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Отсутствие курения, отказ от алкоголя, минимум час ходьбы в день, употребление 400 грамм овощей и фруктов и осторожность с солью в пище позволят определить приверженность человека к здоровому образу жизни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>.Четвертым пунктом эксперт назвала достаточное употребление овощей и фруктов – не менее 400 граммов в сутки, а пятым - не злоупотребление алкоголем. Драпкина добавила, что в национальном проекте "Демография" этой формой пользуется <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a>. Так, по данным на 2019 год, только 12% населения России привержены ЗОЖ: от 0,04% на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> до 48,8% в Ингушетии.
https://ria.ru/20201005/premiya-1578216305.html
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оксана драпкина (врач), чукотка, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В Минздраве назвали пять условий для определения здорового образа жизни

16:43 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖители города гуляют в парке "Сосновка", не входящего в список закрытых для посещений
Жители города гуляют в парке Сосновка, не входящего в список закрытых для посещений - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Отсутствие курения, отказ от алкоголя, минимум час ходьбы в день, употребление 400 грамм овощей и фруктов и осторожность с солью в пище позволят определить приверженность человека к здоровому образу жизни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"На основании анализа и построенной математической модели был предложен индекс приверженности здоровому образу жизни… в него вошло пять условий: первое - не курить... второе - не злоупотреблять солью. Для этого стоит просто убрать солонку. Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду... Третья – час ходьбы со среднем ритмом пешехода, это 6 километров в час", - сказала Драпкина в ходе форума "Здоровое общество" в МИА "Россия сегодня".
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Четвертым пунктом эксперт назвала достаточное употребление овощей и фруктов – не менее 400 граммов в сутки, а пятым - не злоупотребление алкоголем. Драпкина добавила, что в национальном проекте "Демография" этой формой пользуется Росстат. Так, по данным на 2019 год, только 12% населения России привержены ЗОЖ: от 0,04% на Чукотке до 48,8% в Ингушетии.
 
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Оксана Драпкина (врач)ЧукоткаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
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