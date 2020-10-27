https://ria.ru/20201027/zdorove-1581786715.html

В Минздраве назвали пять условий для определения здорового образа жизни

Отсутствие курения, отказ от алкоголя, минимум час ходьбы в день, употребление 400 грамм овощей и фруктов и осторожность с солью в пище позволят определить... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:43

2020-10-27T16:43

2020-10-27T16:43

оксана драпкина (врач)

чукотка

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Отсутствие курения, отказ от алкоголя, минимум час ходьбы в день, употребление 400 грамм овощей и фруктов и осторожность с солью в пище позволят определить приверженность человека к здоровому образу жизни, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_oksana-drapkina-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Драпкина</a>.Четвертым пунктом эксперт назвала достаточное употребление овощей и фруктов – не менее 400 граммов в сутки, а пятым - не злоупотребление алкоголем. Драпкина добавила, что в национальном проекте "Демография" этой формой пользуется <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a>. Так, по данным на 2019 год, только 12% населения России привержены ЗОЖ: от 0,04% на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> до 48,8% в Ингушетии.

https://ria.ru/20201005/premiya-1578216305.html

чукотка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана драпкина (врач), чукотка, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество