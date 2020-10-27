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https://ria.ru/20201027/zakupka-1581827212.html
В Госдуме прокомментировали информацию о закупке позолоченных икорниц
Поступившие коммерческие предложения по запросу цен о закупке сувенирной продукции Госдумы предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей, но процедура... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T19:46
2020-10-27T19:46
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Поступившие коммерческие предложения по запросу цен о закупке сувенирной продукции <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы </a>предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей, но процедура организации тендера на сайте госзакупок не влечёт за собой никаких обязательств, поэтому говорить о проведении закупки нельзя, рассказали РИА Новости в пресс-службе Госдумы.Ранее на сайте госзакупок появились сведения о запросе цен, согласно которому Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" – это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок. Сам тендер еще не объявлен. В разделе "Планирование" портала госзакупок опубликован запрос цен на "право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике "Златоустовская гравюра". В СМИ появилась информация о предполагаемых ценах на такую продукцию."В данный момент на площадке ЕИС (единой информационной системы) организован запрос цен для определения НМЦК (начальная максимальная цена контракта) такого вида закупки в соответствии с 44-ФЗ. Эта процедура не влечет за собой никаких обязательств. Поэтому говорить о том, что Аппарат ГД осуществляет такую закупку, нельзя", - пояснили в пресс-службе."Цены предложений, которые подаются через запрос цен, не публикуются на данном этапе на ЕИС. Согласно поступившим коммерческим предложениям, они находятся в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей. Озвученные в СМИ цены в 600 тысяч рублей, судя по публикациям, взяты с сайтов интернет-магазинов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200417/1570220496.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/obschestvo-1577518691.html
Икорница и должна быть золотая, это ж не пепельница, хотя в Госдуме и пепельница может быть золотой, это ж вам не школа какая нибудь, а Госдума.
21
Уху они ели похоже... Сувенирная продукция, это ручки и блокноты с логотипом этого заведения. А икорница с позолотой, это другое. Это пир во время чумы
15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
госдума рф, общество

В Госдуме прокомментировали информацию о закупке позолоченных икорниц

19:46 27.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Поступившие коммерческие предложения по запросу цен о закупке сувенирной продукции Госдумы предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей, но процедура организации тендера на сайте госзакупок не влечёт за собой никаких обязательств, поэтому говорить о проведении закупки нельзя, рассказали РИА Новости в пресс-службе Госдумы.
Ранее на сайте госзакупок появились сведения о запросе цен, согласно которому Госдума РФ планирует до конца 2020 года закупить сувенирную продукцию, выполненную в технике "Златоустовская гравюра" – это позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок. Сам тендер еще не объявлен. В разделе "Планирование" портала госзакупок опубликован запрос цен на "право заключения договора поставки сувенирной продукции, выполненной в технике "Златоустовская гравюра". В СМИ появилась информация о предполагаемых ценах на такую продукцию.
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"В данный момент на площадке ЕИС (единой информационной системы) организован запрос цен для определения НМЦК (начальная максимальная цена контракта) такого вида закупки в соответствии с 44-ФЗ. Эта процедура не влечет за собой никаких обязательств. Поэтому говорить о том, что Аппарат ГД осуществляет такую закупку, нельзя", - пояснили в пресс-службе.
"Цены предложений, которые подаются через запрос цен, не публикуются на данном этапе на ЕИС. Согласно поступившим коммерческим предложениям, они находятся в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей. Озвученные в СМИ цены в 600 тысяч рублей, судя по публикациям, взяты с сайтов интернет-магазинов", - говорится в сообщении.
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