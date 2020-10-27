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https://ria.ru/20201027/zakharova-1581839672.html
Захарова прокомментировала данные об освобождении россиян в Ливии
Контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:15
2020-10-27T21:27
россия
правительство национального согласия ливии (пнс)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что ПНС Ливии освободит двух удерживаемых в стране россиян, в ближайшие дни их могут отправить в РФРанее сообщалось, что МИД РФ получил письменные заверения ПНС, что проблема с освобождением сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_fond-zaschity-natsionalnykh-tsennostey/" target="_blank" data-auto="true">Фонда защиты национальных ценностей</a> Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, члена ОП РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александра Малькевича</a>, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> призывал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян.
https://ria.ru/20200629/1573591352.html
https://ria.ru/20201023/liviya-1581170477.html
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россия, правительство национального согласия ливии (пнс), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире

Захарова прокомментировала данные об освобождении россиян в Ливии

21:15 27.10.2020 (обновлено: 21:27 27.10.2020)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что ПНС Ливии освободит двух удерживаемых в стране россиян, в ближайшие дни их могут отправить в РФ
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"Контакты по этой проблеме активизировались, но пока говорить о каких-то результатах рано", - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что МИД РФ получил письменные заверения ПНС, что проблема с освобождением сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.
По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, члена ОП РФ Александра Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призывал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян.
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РоссияПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
 
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