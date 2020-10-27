https://ria.ru/20201027/zakharova-1581839672.html

Захарова прокомментировала данные об освобождении россиян в Ливии

Контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:15

2020-10-27T21:15

2020-10-27T21:27

россия

правительство национального согласия ливии (пнс)

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ливия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Контакты по теме возможного освобождения удерживаемых в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана активизировались, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что ПНС Ливии освободит двух удерживаемых в стране россиян, в ближайшие дни их могут отправить в РФРанее сообщалось, что МИД РФ получил письменные заверения ПНС, что проблема с освобождением сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_fond-zaschity-natsionalnykh-tsennostey/" target="_blank" data-auto="true">Фонда защиты национальных ценностей</a> Шугалея и Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время. Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> за попытку повлиять на предстоящие выборы, эти утверждения опровергались российской стороной.По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, члена ОП РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich/" target="_blank" data-auto="true">Александра Малькевича</a>, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> призывал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян.

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

https://ria.ru/20201023/liviya-1581170477.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство национального согласия ливии (пнс), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире