Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/zabolevaemost-1581736447.html
Власти Москвы не планируют закрывать ночные клубы
Принятые в Москве меры по контролю за посещением ночных заведений позволяют не ограничивать их работу, заявила РИА Новости глава пресс-службы мэра и... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:53
2020-10-27T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580487407_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a48c8e434fd047e8d8fc161945a220f4.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Принятые в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> меры по контролю за посещением ночных заведений позволяют не ограничивать их работу, заявила РИА Новости глава пресс-службы мэра и правительства столицы <a href="http://ria.ru/person_Gulnara_Penkova/" target="_blank" data-auto="true">Гульнара Пенькова</a>.Она отметила, что в столице действует система регистрации в ночных клубах, ресторанах, дискотеках и других подобных заведениях.Так она прокомментировала постановление главного государственного санитарного врача, который рекомендовал усилить меры по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, в частности — запретить развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.С 19 октября москвичи могут посещать заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или СМС. Если у кого-либо из посетителей такого заведения выявят инфекцию, всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Лучше бы эти власти сказали когда для потерявших работу Москвичей появятся рабочие места
21
На КАКОЕ постановление Роспотребнадзора ссылаются все эти люди? На официальном сайте Роспотребнадзора данное постановление НЕ опубликовано, до сих пор. Что за дела?)))
20
8
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580487407_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d76623c9fab0aa671737ca97c4be95e3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы не планируют закрывать ночные клубы

12:53 27.10.2020 (обновлено: 13:40 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПлакат с QR-кодом при входе в бар "Волчья стая" в Москве
Плакат с QR-кодом при входе в бар Волчья стая в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Принятые в Москве меры по контролю за посещением ночных заведений позволяют не ограничивать их работу, заявила РИА Новости глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова.
Она отметила, что в столице действует система регистрации в ночных клубах, ресторанах, дискотеках и других подобных заведениях.

"Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", — сказала Пенькова.

Так она прокомментировала постановление главного государственного санитарного врача, который рекомендовал усилить меры по борьбе с коронавирусом, в частности — запретить развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.
С 19 октября москвичи могут посещать заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или СМС. Если у кого-либо из посетителей такого заведения выявят инфекцию, всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
Обсудить8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния