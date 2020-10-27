https://ria.ru/20201027/zabolevaemost-1581736447.html

Власти Москвы не планируют закрывать ночные клубы

Принятые в Москве меры по контролю за посещением ночных заведений позволяют не ограничивать их работу, заявила РИА Новости глава пресс-службы мэра и... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:53

2020-10-27T12:53

2020-10-27T13:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Принятые в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> меры по контролю за посещением ночных заведений позволяют не ограничивать их работу, заявила РИА Новости глава пресс-службы мэра и правительства столицы <a href="http://ria.ru/person_Gulnara_Penkova/" target="_blank" data-auto="true">Гульнара Пенькова</a>.Она отметила, что в столице действует система регистрации в ночных клубах, ресторанах, дискотеках и других подобных заведениях.Так она прокомментировала постановление главного государственного санитарного врача, который рекомендовал усилить меры по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, в частности — запретить развлекательные мероприятия и услуги общественного питания с 23:00 до 6:00.С 19 октября москвичи могут посещать заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или СМС. Если у кого-либо из посетителей такого заведения выявят инфекцию, всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

a22031974 Лучше бы эти власти сказали когда для потерявших работу Москвичей появятся рабочие места 21

Eugene Shilkin На КАКОЕ постановление Роспотребнадзора ссылаются все эти люди? На официальном сайте Роспотребнадзора данное постановление НЕ опубликовано, до сих пор. Что за дела?))) 20

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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