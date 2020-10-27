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Путин продлил на полгода выплаты на детей без очной подачи заявлений

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:09

2020-10-27T12:09

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владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законодатели ранее предлагали продлить такой порядок, учитывая непростую ситуацию с пандемией коронавируса.По мнению разработчиков, закон "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество