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Путин продлил на полгода выплаты на детей без очной подачи заявлений
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:09
2020-10-27T12:21
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законодатели ранее предлагали продлить такой порядок, учитывая непростую ситуацию с пандемией коронавируса.По мнению разработчиков, закон "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".
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владимир путин, общество

Путин продлил на полгода выплаты на детей без очной подачи заявлений

12:09 27.10.2020 (обновлено: 12:21 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законодатели ранее предлагали продлить такой порядок, учитывая непростую ситуацию с пандемией коронавируса.
По мнению разработчиков, закон "предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".
 
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