https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html

Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос

Президент США Дональд Трамп заявил, что голосовавшие за его оппонента от демократов Джо Байдена избиратели передумали после вторых дебатов, и призвал их... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:13

2020-10-27T15:13

2020-10-27T15:13

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

теннесси

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что голосовавшие за его оппонента от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> избиратели передумали после вторых дебатов, и призвал их изменить голос в пользу действующего президента.Финальные дебаты действующего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и претендента на пост от демократов Джо Байдена состоялись в четверг в Нэшвилле (штат Теннесси). Политики встретились в очном формате и выступали чуть более полутора часов. В этот раз новшеством стала возможность модератора выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

https://ria.ru/20201022/reytingi-1580984693.html

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теннесси

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, теннесси, сша, в мире