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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201027/vybory-1581769036.html
Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос
Президент США Дональд Трамп заявил, что голосовавшие за его оппонента от демократов Джо Байдена избиратели передумали после вторых дебатов, и призвал их... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:13
2020-10-27T15:13
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
теннесси
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что голосовавшие за его оппонента от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> избиратели передумали после вторых дебатов, и призвал их изменить голос в пользу действующего президента.Финальные дебаты действующего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и претендента на пост от демократов Джо Байдена состоялись в четверг в Нэшвилле (штат Теннесси). Политики встретились в очном формате и выступали чуть более полутора часов. В этот раз новшеством стала возможность модератора выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
https://ria.ru/20201022/reytingi-1580984693.html
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дональд трамп, джо байден, теннесси, сша, в мире

Трамп призвал проголосовавших за Байдена поменять свой голос

15:13 27.10.2020
 
© Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что голосовавшие за его оппонента от демократов Джо Байдена избиратели передумали после вторых дебатов, и призвал их изменить голос в пользу действующего президента.

"Очень популярный (запрос в Google - ред.) сразу после вторых дебатов: "Могу я изменить голос"? Имеется в виду изменение его в мою пользу. Ответ в большинстве штатов - да. Сделайте это. Самые важные выборы в вашей жизни!" - написал Трамп в Twitter.

Финальные дебаты действующего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и претендента на пост от демократов Джо Байдена состоялись в четверг в Нэшвилле (штат Теннесси). Политики встретились в очном формате и выступали чуть более полутора часов. В этот раз новшеством стала возможность модератора выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.
Выборы в США намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Будут избраны президент, треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденТеннессиСШАВ мире
 
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