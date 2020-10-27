https://ria.ru/20201027/vybory-1581686449.html

CNN: МВБ США готовится к возможным беспорядкам на фоне выборов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих выборов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:11

2020-10-27T03:11

2020-10-27T03:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Министерство внутренней безопасности (МВБ) <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих выборов, сообщает телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a> со ссылкой на чиновников.По словам чиновников, офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовятся к развертыванию для помощи в случае возникновения необходимости другим правоохранительным органам."У нас есть подготовленные команды, если возникнет необходимость", - приводит телеканал слова чиновника, исполняющего обязанности заместителя министра МВБ Кена Куччинелли.Вместе с тем он отметил, что "у нас нет никаких определенных разведданных о некой угрозе насилия".По словам чиновника иммиграционной и таможенной полиции, команды могут быть развернуты, чтобы помочь с охраной федеральных зданий.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> ранее не раз отказывался отвечать на вопросы журналистов о мирной передаче власти в случае проигрыша на выборах, заявляя, что он намерен победить на них.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.

https://ria.ru/20201026/rodzyanko-1581192461.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире