https://ria.ru/20201027/vuz-1581774056.html
Ведущий вуз Крыма перешел на дистанционное обучение
Крымский федеральный университет переведен на дистанционное обучение ориентировочно до 1 декабря, очно будут проводить лишь отдельные лабораторные занятия,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:34
2020-10-27T15:34
2020-10-27T15:34
распространение нового коронавируса
крымский федеральный университет
казанский (приволжский) федеральный университет
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Krymskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Крымский федеральный университет</a> переведен на дистанционное обучение ориентировочно до 1 декабря, очно будут проводить лишь отдельные лабораторные занятия, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.По его словам, в очной форме будут проходить только те лабораторные занятия, которые невозможно организовать удаленно.Решение принято с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний среди студентов и преподавателей.Крымский федеральный университет создан в 2014 году. Ядром <a href="http://ria.ru/organization_Kazanskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">КФУ</a> стал Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, также в состав нового университета вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов и семь научных организаций. Кроме того, в состав КФУ был включен медицинский университет имени Георгиевского.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581694592.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский федеральный университет, казанский (приволжский) федеральный университет, общество