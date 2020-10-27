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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/vuz-1581774056.html
Ведущий вуз Крыма перешел на дистанционное обучение
Крымский федеральный университет переведен на дистанционное обучение ориентировочно до 1 декабря, очно будут проводить лишь отдельные лабораторные занятия,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:34
2020-10-27T15:34
распространение нового коронавируса
крымский федеральный университет
казанский (приволжский) федеральный университет
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Krymskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Крымский федеральный университет</a> переведен на дистанционное обучение ориентировочно до 1 декабря, очно будут проводить лишь отдельные лабораторные занятия, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.По его словам, в очной форме будут проходить только те лабораторные занятия, которые невозможно организовать удаленно.Решение принято с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции и других вирусных заболеваний среди студентов и преподавателей.Крымский федеральный университет создан в 2014 году. Ядром <a href="http://ria.ru/organization_Kazanskijj_federalnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">КФУ</a> стал Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, также в состав нового университета вошли семь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов и семь научных организаций. Кроме того, в состав КФУ был включен медицинский университет имени Георгиевского.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581694592.html
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крымский федеральный университет, казанский (приволжский) федеральный университет, общество

Ведущий вуз Крыма перешел на дистанционное обучение

15:34 27.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба КФУДезинфицирующий комплекс в Крымском федеральном университете
Дезинфицирующий комплекс в Крымском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Пресс-служба КФУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Крымский федеральный университет переведен на дистанционное обучение ориентировочно до 1 декабря, очно будут проводить лишь отдельные лабораторные занятия, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.
"Контактная форма обучения действительно повышает угрозу распространения коронавируса, поэтому все теоретические занятия мы максимально переводим на дистант, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения Республики Крым", - сказал Фалалеев, слова которого приводит пресс-служба вуза.
По его словам, в очной форме будут проходить только те лабораторные занятия, которые невозможно организовать удаленно.
"Пока ориентировочная дата окончания такого режима – 1 декабря, но вполне возможно, что он будет продлен до конца года", - подчеркнул ректор.
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Распространение нового коронавирусаКрымский федеральный университетКазанский (Приволжский) федеральный университетОбщество
 
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