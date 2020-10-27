https://ria.ru/20201027/vrachi-1581737308.html

В Кремле прокомментировали обращение курганских врачей к Путину

В Кремле отметили молниеносность реакции федерального центра на обращение медработников из Кургана, но считают необходимым выяснить, почему они обращаются в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:58

2020-10-27T12:58

2020-10-27T12:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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михаил мишустин

дмитрий песков

владимир путин

москва

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле отметили молниеносность реакции федерального центра на обращение медработников из <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Кургана</a>, но считают необходимым выяснить, почему они обращаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, а не к региональным властям, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее СМИ сообщали, что курганские врачи обратились к президенту РФ с просьбой прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Позже Минздрав направил в <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганскую область</a> медиков для борьбы с коронавирусом после их обращения."Здесь, безусловно, конечно, нужно будет проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона у региональных лечебных учреждений. Это, конечно же, надо сделать. Обращения действительно идут, что называется, адресаты там указываются верные – понятно, там и Минздрав, и правительство, и (премьер Михаил) <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Мишустин</a>, и (президент Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>, и кто только ни указывается. Надо выяснить, почему в первую очередь не обращаются лечебные учреждения именно к региональным министерствам здравоохранения, губернаторам", - сказал Песков журналистам.При этом он отметил быстроту реакции федеральных ведомств. "Нужно отметить абсолютно молниеносную реакцию федерального правительства, министерства здравоохранения. Они уже отреагировали на обращение... и в целом относятся к этому чрезвычайно внимательно и действительно очень быстро реагируют", - подчеркнул Песков, добавив, что в регионы направляется и врачебная помощь, и выделяются дополнительные средства, и методологическая помощь.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581736588.html

Владимир Белогорский А в этой ситуации и нет необходимости разбираться в причинах - со всей очевидностью причиной является неработоспособность системы здравоохранения на многих её уровнях. 36

A A Они правда не понимают, почему медики не обращаются к региональным властям? Чиновники начинают работать только после широкого освещения проблем в СМИ. 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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