Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/vrachi-1581737308.html
В Кремле прокомментировали обращение курганских врачей к Путину
В Кремле отметили молниеносность реакции федерального центра на обращение медработников из Кургана, но считают необходимым выяснить, почему они обращаются в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:58
2020-10-27T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581583579_0:0:2958:1664_1400x0_80_0_0_350e91bf6461fa92f47e479df0391ceb.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле отметили молниеносность реакции федерального центра на обращение медработников из <a href="http://ria.ru/location_Kurgan/" target="_blank" data-auto="true">Кургана</a>, но считают необходимым выяснить, почему они обращаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, а не к региональным властям, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее СМИ сообщали, что курганские врачи обратились к президенту РФ с просьбой прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Позже Минздрав направил в <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганскую область</a> медиков для борьбы с коронавирусом после их обращения."Здесь, безусловно, конечно, нужно будет проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона у региональных лечебных учреждений. Это, конечно же, надо сделать. Обращения действительно идут, что называется, адресаты там указываются верные – понятно, там и Минздрав, и правительство, и (премьер Михаил) <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Мишустин</a>, и (президент Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a>, и кто только ни указывается. Надо выяснить, почему в первую очередь не обращаются лечебные учреждения именно к региональным министерствам здравоохранения, губернаторам", - сказал Песков журналистам.При этом он отметил быстроту реакции федеральных ведомств. "Нужно отметить абсолютно молниеносную реакцию федерального правительства, министерства здравоохранения. Они уже отреагировали на обращение... и в целом относятся к этому чрезвычайно внимательно и действительно очень быстро реагируют", - подчеркнул Песков, добавив, что в регионы направляется и врачебная помощь, и выделяются дополнительные средства, и методологическая помощь.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/koronavirus-1581736588.html
А в этой ситуации и нет необходимости разбираться в причинах - со всей очевидностью причиной является неработоспособность системы здравоохранения на многих её уровнях.
36
Они правда не понимают, почему медики не обращаются к региональным властям? Чиновники начинают работать только после широкого освещения проблем в СМИ.
19
7
москва
курган
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581583579_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_949c77e8fac484120818f18ecfa8d38c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, москва, курган, курганская область, общество

В Кремле прокомментировали обращение курганских врачей к Путину

12:58 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Кремле отметили молниеносность реакции федерального центра на обращение медработников из Кургана, но считают необходимым выяснить, почему они обращаются в Москву, а не к региональным властям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что курганские врачи обратились к президенту РФ с просьбой прислать в регион военных медиков в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Позже Минздрав направил в Курганскую область медиков для борьбы с коронавирусом после их обращения.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва. - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
Вчера, 12:54Распространение нового коронавируса
Песков заявил о готовности здравоохранения к эпидемиологическому стрессу
"Здесь, безусловно, конечно, нужно будет проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона у региональных лечебных учреждений. Это, конечно же, надо сделать. Обращения действительно идут, что называется, адресаты там указываются верные – понятно, там и Минздрав, и правительство, и (премьер Михаил) Мишустин, и (президент Владимир) Путин, и кто только ни указывается. Надо выяснить, почему в первую очередь не обращаются лечебные учреждения именно к региональным министерствам здравоохранения, губернаторам", - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил быстроту реакции федеральных ведомств. "Нужно отметить абсолютно молниеносную реакцию федерального правительства, министерства здравоохранения. Они уже отреагировали на обращение... и в целом относятся к этому чрезвычайно внимательно и действительно очень быстро реагируют", - подчеркнул Песков, добавив, что в регионы направляется и врачебная помощь, и выделяются дополнительные средства, и методологическая помощь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурганКурганская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния