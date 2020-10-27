https://ria.ru/20201027/volontery-1581755866.html

Волонтеры Удмуртии возобновили адресную помощь пожилым жителям региона

Волонтеры Удмуртии возобновили акцию помощи пожилым и одиноким жителям региона: начали доставлять продукты и лекарства, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:12

2020-10-27T14:12

2020-10-27T14:12

удмуртская республика

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

единая россия

ижевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/41/1558064182_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_7db2a060b34e87ce97f122850fab53e0.jpg

<strong>УФА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Волонтеры Удмуртии возобновили акцию помощи пожилым и одиноким жителям региона: начали доставлять продукты и лекарства, сообщили в пресс-службе главы республики.В сообщении отмечается, что любой житель Удмуртии в возрасте от 18 до 50 лет может помочь в реализации акции "МыВместе" и стать добровольцем одного из направлений. Это доставка продуктов и лекарств на дом, либо безвозмездная работа в медицинских учреждениях республики.По данным властей, в первую волну пандемии 2 тысячи волонтеров выдали жителям более 73 тысяч медицинских масок в рамках акции "Носи маску правильно", доставили более 6 тысяч продуктовых наборов гражданам старше 65 лет, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Также совместно с ГИБДД они осуществляли работу на автомобильных постах и заполняли анкеты на въезжающих в Удмуртию, проводили медицинский контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a>.Ранее в регионе в пилотном режиме стартовал республиканский проект оказания волонтерской помощи медицинским учреждениям и врачам, находящимся в "красной зоне" "МедподдЕРжка". В проекте задействовано 40 волонтеров, которые оказывают помощь и работают в больницах города — обеспечивают входной фильтр пациентов, их координацию на этажах и помогают в регистратуре.По данным минздрава региона, в Удмуртии на 27 октября зарегистрировано 8 504 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 6 408 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/ipoteka-1580427003.html

https://ria.ru/20201014/remeslo-1579787592.html

https://realty.ria.ru/20200908/izhevsk-1576932696.html

россия

ижевск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, единая россия, ижевск