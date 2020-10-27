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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20201027/volontery-1581755866.html
Волонтеры Удмуртии возобновили адресную помощь пожилым жителям региона
Волонтеры Удмуртии возобновили акцию помощи пожилым и одиноким жителям региона: начали доставлять продукты и лекарства, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:12
2020-10-27T14:12
удмуртская республика
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
единая россия
ижевск
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<strong>УФА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Волонтеры Удмуртии возобновили акцию помощи пожилым и одиноким жителям региона: начали доставлять продукты и лекарства, сообщили в пресс-службе главы республики.В сообщении отмечается, что любой житель Удмуртии в возрасте от 18 до 50 лет может помочь в реализации акции "МыВместе" и стать добровольцем одного из направлений. Это доставка продуктов и лекарств на дом, либо безвозмездная работа в медицинских учреждениях республики.По данным властей, в первую волну пандемии 2 тысячи волонтеров выдали жителям более 73 тысяч медицинских масок в рамках акции "Носи маску правильно", доставили более 6 тысяч продуктовых наборов гражданам старше 65 лет, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Также совместно с ГИБДД они осуществляли работу на автомобильных постах и заполняли анкеты на въезжающих в Удмуртию, проводили медицинский контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Izhevsk/" target="_blank" data-auto="true">Ижевска</a>.Ранее в регионе в пилотном режиме стартовал республиканский проект оказания волонтерской помощи медицинским учреждениям и врачам, находящимся в "красной зоне" "МедподдЕРжка". В проекте задействовано 40 волонтеров, которые оказывают помощь и работают в больницах города — обеспечивают входной фильтр пациентов, их координацию на этажах и помогают в регистратуре.По данным минздрава региона, в Удмуртии на 27 октября зарегистрировано 8 504 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 6 408 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, единая россия, ижевск

Волонтеры Удмуртии возобновили адресную помощь пожилым жителям региона

14:12 27.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
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УФА, 27 окт – РИА Новости. Волонтеры Удмуртии возобновили акцию помощи пожилым и одиноким жителям региона: начали доставлять продукты и лекарства, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Республиканский штаб всероссийской акции "МыВместе" 27 октября вновь начал оказывать адресную помощь пожилым и одиноким людям. Добровольцы уже обрабатывают первые заявки, доставляют продукты и лекарства на дом. Жители республики старше 65 лет и нуждающиеся в помощи могут позвонить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11", - говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

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В сообщении отмечается, что любой житель Удмуртии в возрасте от 18 до 50 лет может помочь в реализации акции "МыВместе" и стать добровольцем одного из направлений. Это доставка продуктов и лекарств на дом, либо безвозмездная работа в медицинских учреждениях республики.
По данным властей, в первую волну пандемии 2 тысячи волонтеров выдали жителям более 73 тысяч медицинских масок в рамках акции "Носи маску правильно", доставили более 6 тысяч продуктовых наборов гражданам старше 65 лет, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Также совместно с ГИБДД они осуществляли работу на автомобильных постах и заполняли анкеты на въезжающих в Удмуртию, проводили медицинский контроль на железнодорожных вокзалах и в аэропорту Ижевска.
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Ранее в регионе в пилотном режиме стартовал республиканский проект оказания волонтерской помощи медицинским учреждениям и врачам, находящимся в "красной зоне" "МедподдЕРжка". В проекте задействовано 40 волонтеров, которые оказывают помощь и работают в больницах города — обеспечивают входной фильтр пациентов, их координацию на этажах и помогают в регистратуре.
По данным минздрава региона, в Удмуртии на 27 октября зарегистрировано 8 504 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 6 408 человек выздоровели.
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