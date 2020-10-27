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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/vmeshatelstvo-1581780040.html
Премьер Белоруссии предостерег от вмешательства на опасном производстве
Попытки вмешательства в технологический процесс на опасных производствах будут жестко пресекаться в соответствии с законом, заявил во вторник премьер-министр... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:06
2020-10-27T16:40
протесты в белоруссии
роман головченко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Попытки вмешательства в технологический процесс на опасных производствах будут жестко пресекаться в соответствии с законом, заявил во вторник премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>.Как отметил премьер, в последнее время зафиксированы попытки активно нагнетать обстановку на предприятиях, где внеплановая остановка может привести к опасным последствиям для жизни и здоровья людей.Премьер Белоруссии подчеркнул, что если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, угрозой для безопасности, экологии, то "они будут жестко пресекаться в соответствии с законом".
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно.
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роман головченко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии предостерег от вмешательства на опасном производстве

16:06 27.10.2020 (обновлено: 16:40 27.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Попытки вмешательства в технологический процесс на опасных производствах будут жестко пресекаться в соответствии с законом, заявил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Как отметил премьер, в последнее время зафиксированы попытки активно нагнетать обстановку на предприятиях, где внеплановая остановка может привести к опасным последствиям для жизни и здоровья людей.
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"Пример тому - "Гродно Азот". Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, - это угроза техногенной катастрофы", - указал Головченко.

Премьер Белоруссии подчеркнул, что если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, угрозой для безопасности, экологии, то "они будут жестко пресекаться в соответствии с законом".
 
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Протесты в БелоруссииРоман ГоловченкоБелоруссияВ мире
 
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