Премьер Белоруссии предостерег от вмешательства на опасном производстве
16:06 27.10.2020 (обновлено: 16:40 27.10.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 окт – РИА Новости. Попытки вмешательства в технологический процесс на опасных производствах будут жестко пресекаться в соответствии с законом, заявил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Как отметил премьер, в последнее время зафиксированы попытки активно нагнетать обстановку на предприятиях, где внеплановая остановка может привести к опасным последствиям для жизни и здоровья людей.
23 октября, 08:00Белоруссия хоронит "цветную революцию"
"Пример тому - "Гродно Азот". Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, - это угроза техногенной катастрофы", - указал Головченко.
Премьер Белоруссии подчеркнул, что если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, угрозой для безопасности, экологии, то "они будут жестко пресекаться в соответствии с законом".