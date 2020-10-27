https://ria.ru/20201027/vmeshatelstvo-1581780040.html

Премьер Белоруссии предостерег от вмешательства на опасном производстве

Попытки вмешательства в технологический процесс на опасных производствах будут жестко пресекаться в соответствии с законом, заявил во вторник премьер-министр... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:06

2020-10-27T16:06

2020-10-27T16:40

протесты в белоруссии

роман головченко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572811548_0:0:3242:1824_1400x0_80_0_0_41f5388497cad3d590ba1736f1871700.jpg

<strong>МИНСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Попытки вмешательства в технологический процесс на опасных производствах будут жестко пресекаться в соответствии с законом, заявил во вторник премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>.Как отметил премьер, в последнее время зафиксированы попытки активно нагнетать обстановку на предприятиях, где внеплановая остановка может привести к опасным последствиям для жизни и здоровья людей.Премьер Белоруссии подчеркнул, что если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, угрозой для безопасности, экологии, то "они будут жестко пресекаться в соответствии с законом".

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно" - Лукашенко пригрозил родителям студентов Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил родителям студентов и школьников, которые выходят на несанкционированные акции оппозиции. Он попросил убрать детей с улиц, чтобы потом не было больно. 2020-10-27T16:06 true PT1M27S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, белоруссия, в мире