https://ria.ru/20201027/vitaminy-1581809950.html
Врач перечислила витамины для профилактики гриппа и ОРВИ
Терапевт Людмила Лапа перечислила витамины, необходимые россиянам для борьбы с респираторными заболеваниями в осенне-зимний период, сообщает телеканал "Звезда". РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T18:09
2020-10-27T18:09
2020-10-27T18:31
витамин с
россия
людмила лапа
витамины
орви
здоровье - общество
грипп
питание
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong>Терапевт Людмила Лапа перечислила витамины, необходимые россиянам для борьбы с респираторными заболеваниями в осенне-зимний период, сообщает <a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеканал "Звезда"</a>.По ее словам, в первую очередь необходимо восполнить недостаток витамина D, появляющийся зимой из-за нехватки солнечного света. Также медик рекомендовала обратить внимание на витамин C, так как именно он, по ее мнению, отвечает за укрепление иммунитета и защиту организма от ОРВИ.Терапевт подчеркнула, что витамины и полезные вещества лучше всего получать из пищи, а не лекарств, так как при бесконтрольном приеме препаратов человек может навредить себе."Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто, особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Чрезмерное содержание определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию", — предупредила она.Как отметила Лапа, переизбыток витаминов зачастую может быть опаснее их нехватки. Объем необходимых организму веществ должен индивидуально рассчитывать лечащий врач, резюмировала она.
https://rsport.ria.ru/20201020/vitaminy-1580563983.html
2
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витамин с, россия, людмила лапа, витамины, орви, здоровье - общество, грипп, питание, общество
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
Терапевт Людмила Лапа перечислила витамины, необходимые россиянам для борьбы с респираторными заболеваниями в осенне-зимний период, сообщает телеканал "Звезда"
.
По ее словам, в первую очередь необходимо восполнить недостаток витамина D, появляющийся зимой из-за нехватки солнечного света. Также медик рекомендовала обратить внимание на витамин C, так как именно он, по ее мнению, отвечает за укрепление иммунитета и защиту организма от ОРВИ.
Терапевт подчеркнула, что витамины и полезные вещества лучше всего получать из пищи, а не лекарств, так как при бесконтрольном приеме препаратов человек может навредить себе.
"Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто, особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B. Чрезмерное содержание определенного витамина в организме может вызвать интоксикацию", — предупредила она.
Как отметила Лапа, переизбыток витаминов зачастую может быть опаснее их нехватки. Объем необходимых организму веществ должен индивидуально рассчитывать лечащий врач, резюмировала она.