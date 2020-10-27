https://ria.ru/20201027/vitamin-1581694719.html

Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа

Один из самых "популярных" витаминов, витамин C, не только не помогает в профилактике вирусных заболеваний, но и вредит организму при чрезмерном употреблении... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:46

2020-10-27T08:46

2020-10-27T08:48

витамин с

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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здоровье

владимир бекетов

общество

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Врач развеял миф о пользе витамина С

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Один из самых "популярных" витаминов, <a href="https://ria.ru/product_vitamin-s/" target="_blank">витамин C</a>, не только не помогает в профилактике вирусных заболеваний, но и вредит организму при чрезмерном употреблении. Об этом Агентству городских новостей <a href="https://www.mskagency.ru/materials/3054285" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Москва" </a>рассказал врач-терапевт клинической больницы при Сеченовском университете Владимир Бекетов. "Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и тем более COVID-19 нет <…> Применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения", — пояснил врач. Бекетов добавил, что чрезмерное употребление витамина С (более грамма в сутки) может привести к нарушению менструального цикла и отложениям солей в почках. "При достаточном ежедневном потреблении отрубей (10-50 граммов), овощей и фруктов (не менее 250 граммов в сутки), а также кисломолочных продуктов прием витаминов не нужен", — резюмировал медик.

https://rsport.ria.ru/20201020/koronavirus-1580567120.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамин с, коронавирус covid-19, россия, витамины, здоровье, владимир бекетов, общество