https://ria.ru/20201027/viktyuk-1581840008.html
Режиссер Виктюк заболел COVID-19
Театральный режиссер Роман Виктюк находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель его театра. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:20
2020-10-27T21:20
2020-10-27T21:32
распространение нового коронавируса
россия
роман виктюк
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152904/68/1529046880_0:47:2649:1537_1400x0_80_0_0_5a9dca7e10f93b264bd169ad56f92113.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Театральный режиссер <a href="http://ria.ru/person_Viktjuk_Roman/" target="_blank" data-auto="true">Роман Виктюк</a> находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель его театра.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152904/68/1529046880_151:0:2508:1768_1400x0_80_0_0_1a642b694c9a8ea7f2d61ac0deae7062.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман виктюк, здоровье - общество