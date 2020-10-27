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https://ria.ru/20201027/viktyuk-1581840008.html
Режиссер Виктюк заболел COVID-19
Театральный режиссер Роман Виктюк находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель его театра. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T21:20
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распространение нового коронавируса
россия
роман виктюк
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Театральный режиссер <a href="http://ria.ru/person_Viktjuk_Roman/" target="_blank" data-auto="true">Роман Виктюк</a> находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель его театра.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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60
россия, роман виктюк, здоровье - общество

Режиссер Виктюк заболел COVID-19

21:20 27.10.2020 (обновлено: 21:32 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссёр Роман Виктюк после спектакля "Служанки", открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка.
Режиссёр Роман Виктюк после спектакля Служанки, открывшего новый сезон на сцене Московского театра Романа Виктюка. - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Театральный режиссер Роман Виктюк находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель его театра.

"Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас", - сказала собеседница агентства.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаРоссияРоман ВиктюкЗдоровье - Общество
 
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