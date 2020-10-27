https://ria.ru/20201027/video-1581818526.html

Видео с котом, бегущим по эскалатору не в ту сторону, стало вирусным

Более шести миллионов человек посмотрели ролик с котом, который упорно бежит по эскалатору не в ту сторону, снятый в Китае, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T22:55

2020-10-27T22:55

2020-10-27T22:55

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Более шести миллионов человек посмотрели ролик с котом, который упорно бежит по эскалатору не в ту сторону, снятый в Китае, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8880507/Cute-cat-video-Stubborn-cat-filmed-walking-wrong-way-escalator-viral-video.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.По словам очевидца, упрямый кот Могги потратил несколько минут, пытаясь спуститься по эскалатору, двигающему вверх.Мохнатого спортсмена сняли в трехэтажной библиотеке в городе Сучжоу. За ним, как сообщается, наблюдала "толпа зевак". По отзывам очевидцев, он несколько раз пробовал спуститься, но в итоге эскалатор поднял животное наверх.Ролик собрал более 372 тысяч "лайков" и 44 тысячи комментариев в китайской версии Tik Tok."Это похоже на жизнь. Как только вы остановитесь, вас вернут в исходную точку", — написал один из пользователей. Другой заключил: "Видео учит нас, что все усилия, потраченные в неправильном направлении, будут напрасны".

https://ria.ru/20200301/1565353077.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, туризм, туристы, новости - туризм, китай