Попова рассказала, можно ли заболеть после вакцинации
20:14 27.10.2020 (обновлено: 20:45 27.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что любая вакцина, в том числе и от коронавирусной инфекции COVID-19, защищает от тяжелого развития заболевания, но гарантии, что не будет лёгкой формы заболевания, нет.
"Вакцины - это очень мощный инструмент противодействия распространению, все вакцины ... но нужно всегда помнить, что все вакцины дают защиту от тяжелых форм заболевания и от крайне опасного течения, которое может вирус вызвать, но очень многие, в первую очередь вакцина против гриппа, не защищают от встречи с вирусом и от каких-то проявлений заболеваний", - сказал она в эфире телеканала "Россия 24".
Попова отметила, что и к сегодняшним вакцинам нужно подходить осознанно, нельзя рассчитывать, что после прививки больше никогда не заболеешь - надо защищать себя. Ни одна вакцина и ни один производитель не гарантируют, что при встрече с вирусом, особенно ослабленный иммунитет, не отреагирует легкой формой болезни, добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.