https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581831271.html

Попова рассказала, можно ли заболеть после вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что любая вакцина, в том числе и от коронавирусной инфекции COVID-19, защищает от тяжелого развития заболевания, но... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T20:14

2020-10-27T20:14

2020-10-27T20:45

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что любая вакцина, в том числе и от коронавирусной инфекции COVID-19, защищает от тяжелого развития заболевания, но гарантии, что не будет лёгкой формы заболевания, нет.Попова отметила, что и к сегодняшним вакцинам нужно подходить осознанно, нельзя рассчитывать, что после прививки больше никогда не заболеешь - надо защищать себя. Ни одна вакцина и ни один производитель не гарантируют, что при встрече с вирусом, особенно ослабленный иммунитет, не отреагирует легкой формой болезни, добавила она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество