https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581735014.html

У каждой вакцины от COVID-19 будет своя целевая аудитория, заявила Попова

Каждая вакцина от коронавирусной инфекции будет иметь свою целевую аудиторию, врач получит возможность выбирать, какому пациенту какую вакцину следует сделать,... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:49

2020-10-27T12:49

2020-10-27T12:49

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Каждая вакцина от коронавирусной инфекции будет иметь свою целевую аудиторию, врач получит возможность выбирать, какому пациенту какую вакцину следует сделать, заявила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>.Она уточнила, что у врачей будет возможность выбрать, какую вакцину назначать конкретному пациенту.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/epivakkorona-1581728476.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество