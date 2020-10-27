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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581735014.html
У каждой вакцины от COVID-19 будет своя целевая аудитория, заявила Попова
Каждая вакцина от коронавирусной инфекции будет иметь свою целевую аудиторию, врач получит возможность выбирать, какому пациенту какую вакцину следует сделать,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:49
2020-10-27T12:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Каждая вакцина от коронавирусной инфекции будет иметь свою целевую аудиторию, врач получит возможность выбирать, какому пациенту какую вакцину следует сделать, заявила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>.Она уточнила, что у врачей будет возможность выбрать, какую вакцину назначать конкретному пациенту.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/epivakkorona-1581728476.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

У каждой вакцины от COVID-19 будет своя целевая аудитория, заявила Попова

12:49 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Тамбове
Вакцинация от коронавируса в Тамбове - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Каждая вакцина от коронавирусной инфекции будет иметь свою целевую аудиторию, врач получит возможность выбирать, какому пациенту какую вакцину следует сделать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все три вакцины, а я думаю, что будет ещё и четыре, используют разные производственные площадки. У нас сегодня есть возможность производить значимое количество вакцины, не толкаясь на одной производственной площадке... Я не могу сказать, какая из них лучше, каждая будет иметь свою, так скажем, целевую аудиторию", - сказала Попова на форуме "Здоровое общество".

Она уточнила, что у врачей будет возможность выбрать, какую вакцину назначать конкретному пациенту.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина - в ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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