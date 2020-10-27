https://ria.ru/20201027/ubiystvo-1581697617.html
На Урале школьницу обвиняют в покушении на убийство
В Челябинской области следователи предъявили обвинение в покушении на убийство пятнадцатилетней школьнице, ударившей ножом знакомую, сообщило региональное... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:27
2020-10-27T09:27
2020-10-27T12:22
челябинск
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> В Челябинской области следователи предъявили обвинение в покушении на убийство пятнадцатилетней школьнице, ударившей ножом знакомую, сообщило региональное управление Следственного комитета.По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района. Девушка ударила ножом четырнадцатилетнюю знакомую, с которой у нее завязался конфликт. Потерпевшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.Обвиняемую задержали, следствие ходатайствует в суде о ее заключении под стражу.Областная прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики, а также школы. Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова рассказала РИА Новости, что девочки поссорились из-за мальчика. По предварительным данным, обе они из благополучных семей.
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581291445.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости. В Челябинской области следователи предъявили обвинение в покушении на убийство пятнадцатилетней школьнице, ударившей ножом знакомую, сообщило региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района. Девушка ударила ножом четырнадцатилетнюю знакомую, с которой у нее завязался конфликт. Потерпевшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Обвиняемую задержали, следствие ходатайствует в суде о ее заключении под стражу.
Областная прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики, а также школы. Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова рассказала РИА Новости, что девочки поссорились из-за мальчика. По предварительным данным, обе они из благополучных семей.