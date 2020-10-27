https://ria.ru/20201027/ubiystvo-1581697617.html

На Урале школьницу обвиняют в покушении на убийство

В Челябинской области следователи предъявили обвинение в покушении на убийство пятнадцатилетней школьнице, ударившей ножом знакомую, сообщило региональное... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:27

2020-10-27T09:27

2020-10-27T12:22

челябинск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> В Челябинской области следователи предъявили обвинение в покушении на убийство пятнадцатилетней школьнице, ударившей ножом знакомую, сообщило региональное управление Следственного комитета.По данным следствия, инцидент произошел вечером 24 октября около дома в селе Русская Теча Красноармейского района. Девушка ударила ножом четырнадцатилетнюю знакомую, с которой у нее завязался конфликт. Потерпевшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.Обвиняемую задержали, следствие ходатайствует в суде о ее заключении под стражу.Областная прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики, а также школы. Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова рассказала РИА Новости, что девочки поссорились из-за мальчика. По предварительным данным, обе они из благополучных семей.

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581291445.html

3

челябинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, происшествия