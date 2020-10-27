https://ria.ru/20201027/turizm-1581769386.html

Всемирная туристская организация оценила потери от пандемии

Число туристических поездок в мире сократилось за первые восемь месяцев этого года на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019, а потери достигли 730... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:15

2020-10-27T15:15

2020-10-27T15:24

туризм

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

новости - туризм

всемирная туристская организация

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<strong>МАДРИД, 27 окт – РИА Новости.</strong> Число туристических поездок в мире сократилось за первые восемь месяцев этого года на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019, а потери достигли 730 миллиардов долларов, сообщила <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_turistskaja_organizacija/" target="_blank" data-auto="true">Всемирная туристская организация</a> (UNWTO).В частности, в июле стало на 81% меньше поездок, чем в июле прошлого года, в августе – на 79%, говорится в сообщении UNWTO. С января по август было зарегистрировано на 700 миллионов меньше поездок, чем за аналогичный период 2019. Экономические потери достигли 730 миллиардов долларов – в восемь раз больше, чем во время кризиса 2009 года."Этот беспрецедентный спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и компаний. Это говорит об острой необходимости в безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении туризма", - заявил глава организации Зураб Пололикашвили, слова которого приводятся в сообщении.В 2019 году Всемирная туристская организация зарегистрировала 1,5 миллиарда международных туристических поездок по всему миру.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус covid-19, новости - туризм, всемирная туристская организация