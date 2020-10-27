https://ria.ru/20201027/tribunal-1581831853.html

В Госдуме предложили собрать мини-трибуналы по геноциду советского народа

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает целесообразным организацию... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T20:21

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россия

госдума рф

сергей гаврилов

германия

новгородская область

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Gavrilov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Гаврилов</a> считает целесообразным организацию региональных мини-нюрнбергских трибуналов по геноциду во всех областях, оккупированных фашистскими войсками до 1944 года, на территории России, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтики</a>.Комментируя журналистам первое в РФ судебное решение о признании факта геноцида советского мирного населения в районе <a href="http://ria.ru/location_zhestyanaya-gorka/" target="_blank" data-auto="true">Жестяной Горки</a> <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a> фашистскими отрядами карателей в 1942-1943 годах, Гаврилов отметил, что решения по случаям, когда этнические группы, прежде всего, русские, украинцы и белорусы, становились жертвами геноцида, "должно стать прецедентом"."Целесообразна организация региональных, мини-нюрнбергских трибуналов по геноциду во всех областях, оккупированных фашистскими войсками до 1944 года, на территории России, Белоруссии, Украины, Прибалтики. Должны быть названы виновные в преступлениях, признан факт геноцида, определен статус жертв, приняты политические и уголовные меры в отношении политических сил, которые заявляют, что они являются наследниками оккупантов, осуществивших геноцид", - сказал депутатКроме того, подчеркнул депутат, нельзя забывать о захвате российского Севера и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a> во время гражданской войны в период иностранной оккупации с 1918 по 1922 год, когда практиковалось массовое убийство населения, пытки, формирование концлагерей."Мы должны принять меры по предотвращению повторения этого в будущем и по восстановлению справедливости, необходимо получение компенсации от организаторов геноцида", – уверен парламентарий.Проблема геноцида мирного населения стала основой для возникновения, в частности, проекта "Подвиг народа", добавил Гаврилов, в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на увековечение памяти погибших мирных жителей, в частности в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> в период войны."На территории Воронежской и <a href="http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Белгородской областей</a> зверствовали нацисты – венгры, немцы. Документально зафиксированы факты уничтожения мирного населения - так же, как и факты организованного сопротивления оккупантам", - добавил депутат.Солецкий районный суд во вторник впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами – по факту расправ в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942-43 годах.В заключительном слове начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков отметил, что по уставу Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют сроков давности. При этом, по его словам, факты "истребления этнических групп советского народа" в войну до этого официально не признавались.В 1942 году в деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения. <a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весной</a> прошлого года в рамках всероссийского проекта "Без срока давности" поисковики нашли там более 500 останков, в том числе множество детских.По данным прокуратуры, в 1942 году для массовых убийств мирных жителей нацисты создали "тайлькоманду" из более чем 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами. В качестве рядовых исполнителей там участвовали среди прочих выходцы из Латвийской ССР.Организатором массовых убийств прокуратура считает немецкого генерала <a href="http://ria.ru/person_kurt-herzog/" target="_blank" data-auto="true">Курта Херцога</a>, осужденного в 1947 году советским военным трибуналом к 25 годам лагерей (умер в 1948-м). Вместе с тем исполнители расправ к ответственности так и не привлекались.В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка "тайлькоманда" систематически устраивала массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев – за это время, по данным прокуратуры, ее жертвами стали минимум 2,6 тысячи человек.Как выяснилось в ходе экспертиз более 500 костных останков, найденных в этих местах, среди убитых было 188 детей, младшим из которых было всего пять лет. Людей убивали выстрелами в голову, тупыми и рубящими ударами, часто множественными.В этой связи помощник президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> отмечал, что несмотря на колоссальные потери <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> в войне факт геноцида на международном уровне признан только в отношении евреев, цыган и сербов. Между тем, по данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял 27 миллионов человек убитыми и умершими.

https://ria.ru/20200720/1574395926.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1573813881.html

https://ria.ru/20200709/1574113058.html

https://ria.ru/20200521/1571781093.html

Ярослав Погодин Нет, а почему не нано трибуналы? Почему так несерьёзно? И чем действия стран НАТО сейчас отличаются от любой другой блокады военного времени? Давайте судить на опережение 14

Samvel Vazgenovich Gurgenov Трибуналы по геноциду советского народа, равно как и российского, должны быть максимальными! 13

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россия

германия

новгородская область

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, сергей гаврилов, германия, новгородская область, ссср, общество