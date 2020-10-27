https://ria.ru/20201027/travnikov-1581743174.html

Новосибирский губернатор извинился за проблемы с оказанием медпомощи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников извинился перед жителями Новосибирской области за проблемы с оказанием медпомощи в условиях второй волны... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:20

2020-10-27T13:20

2020-10-27T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей травников

новосибирская область

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Новосибирской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Travnikov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Травников</a> извинился перед жителями <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> за проблемы с оказанием медпомощи в условиях второй волны пандемии коронавируса и заверил, что сейчас ситуация стабилизировалась.Травников рассказал, что неприятным сюрпризом осенней второй волны коронавируса в регионе, как и в целом в стране, стало не столько ее наложение на сезонные ОРВИ, сколько стремительное развитие заболеваемости.Глава области признал проблемы с оказанием медицинской помощи жителям региона в последние две недели. Они, по его словам, были связаны с невозможностью дозвониться в медучреждения по телефону и сложностями с госпитализацией.По данным регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки). Скончались еще три женщины. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 569 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580441464.html

https://ria.ru/20200906/zakharova-1576839730.html

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новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, новосибирская область, общество