https://ria.ru/20201027/travnikov-1581743174.html
Новосибирский губернатор извинился за проблемы с оказанием медпомощи
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников извинился перед жителями Новосибирской области за проблемы с оказанием медпомощи в условиях второй волны... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:20
2020-10-27T13:20
2020-10-27T13:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей травников
новосибирская область
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Новосибирской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Travnikov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Травников</a> извинился перед жителями <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> за проблемы с оказанием медпомощи в условиях второй волны пандемии коронавируса и заверил, что сейчас ситуация стабилизировалась.Травников рассказал, что неприятным сюрпризом осенней второй волны коронавируса в регионе, как и в целом в стране, стало не столько ее наложение на сезонные ОРВИ, сколько стремительное развитие заболеваемости.Глава области признал проблемы с оказанием медицинской помощи жителям региона в последние две недели. Они, по его словам, были связаны с невозможностью дозвониться в медучреждения по телефону и сложностями с госпитализацией.По данным регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки). Скончались еще три женщины. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 569 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/vodosnabzhenie-1580441464.html
https://ria.ru/20200906/zakharova-1576839730.html
1
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
извинился перед жителями Новосибирской области
за проблемы с оказанием медпомощи в условиях второй волны пандемии коронавируса и заверил, что сейчас ситуация стабилизировалась.
"Понимаю всю сложность ситуации, особенно на прошлой, позапрошлой неделе. Я хотел бы извиниться перед жителями региона и хочу успокоить, что система здравоохранения готова к дальнейшему развитию событий. Региональное правительство ситуацию контролирует и отслеживает", - сказал глава региона во вторник во время прямого эфира на официальной странице правительства области в соцсети "ВКонтакте".
Травников рассказал, что неприятным сюрпризом осенней второй волны коронавируса в регионе, как и в целом в стране, стало не столько ее наложение на сезонные ОРВИ, сколько стремительное развитие заболеваемости.
"Для примера могу сказать, что если первая волна фактически поднималась два месяца и в течение этих двух месяцев у нас была возможность развернуть 2 тысячи специализированных коек, то осенью с 18 сентября за три недели фактически мы вынуждены были перепрофилировать в два раза больше медицинских организаций и сегодня вышли на мощность более 5 тысяч мест в наших больницах, что конечно же повлияло на ситуацию", - сказал он.
Глава области признал проблемы с оказанием медицинской помощи жителям региона в последние две недели. Они, по его словам, были связаны с невозможностью дозвониться в медучреждения по телефону и сложностями с госпитализацией.
"Но на сегодняшний день ситуация стабилизирована. Она не стала легче, она по-прежнему напряженная. Честно скажу, что сегодня система здравоохранения Новосибирской области работает с высочайшей нагрузкой. Времени спать нет ни у министров, ни у медсестер", - сказал Травников.
По данным регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки). Скончались еще три женщины. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 569 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф