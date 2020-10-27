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Шоубиз
https://ria.ru/20201027/travlya-1581827528.html
"Это не вокал": участницу шоу "Голос" затравили в соцсетях
Участницу шоу "Голос" 18-летнюю Александру Будникову затравили в социальных сетях после того, как выяснилось, что она дочь ведущего "Первого канала" Романа... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T20:05
2020-10-27T23:09
шоубиз
баста (василий вакуленко)
станислав садальский
алсу (алсу абрамова)
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Участницу шоу "Голос" 18-летнюю Александру Будникову затравили в социальных сетях после того, как выяснилось, что она дочь ведущего "Первого канала" Романа Будникова. Девушка, прошедшая слепые прослушивания на телешоу, опубликовала у себя в Instagram видео, на котором она исполняет песню. "Спасибо всем за поддержку", — написала она. Среди комментаторов нашлись те, кто поспешил выразить свое недовольство под постом Будниковой.— Голос обычный, который у каждого пятого услышишь.— Это не вокал, абсолютное отсутствие каких-либо вокальных данных, и это не только мое мнение.— Дыхалки не хватило, слов не разобрать.Несмотря на это, нашлись и те, кто поддержал девушку:"Не хотелось ввязываться в драку, но все же скажу. Дорогие хейтеры! Давайте так: вы спойте, а мы (музыканты) послушаем и обсудим!" — написал один из пользователей.Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, развернув всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника <a href="http://ria.ru/person_Basta_Vasilijj_Vakulenko/" target="_blank" data-auto="true">Басту</a>. Позже на нее <a href="https://ria.ru/20201027/skandal-1581751005.html" target="_blank">обрушилась критика</a> со стороны <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Sadalskijj/">Станислава Садальского</a>, который назвал ее очередной "дочкой <a href="http://ria.ru/person_Alsu_Abramova/">Алсу</a>", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса" в Instagram.
https://ria.ru/20201027/golos-1581766223.html
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баста (василий вакуленко), станислав садальский, алсу (алсу абрамова)

"Это не вокал": участницу шоу "Голос" затравили в соцсетях

20:05 27.10.2020 (обновлено: 23:09 27.10.2020)
 
© Первый каналЛоготип проекта "Голос.Дети"
Логотип проекта Голос.Дети - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Участницу шоу "Голос" 18-летнюю Александру Будникову затравили в социальных сетях после того, как выяснилось, что она дочь ведущего "Первого канала" Романа Будникова.
Девушка, прошедшая слепые прослушивания на телешоу, опубликовала у себя в Instagram видео, на котором она исполняет песню. "Спасибо всем за поддержку", — написала она.
Сцена шоу Голос - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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Среди комментаторов нашлись те, кто поспешил выразить свое недовольство под постом Будниковой.
— Голос обычный, который у каждого пятого услышишь.
— Это не вокал, абсолютное отсутствие каких-либо вокальных данных, и это не только мое мнение.
— Дыхалки не хватило, слов не разобрать.
Несмотря на это, нашлись и те, кто поддержал девушку:
"Не хотелось ввязываться в драку, но все же скажу. Дорогие хейтеры! Давайте так: вы спойте, а мы (музыканты) послушаем и обсудим!" — написал один из пользователей.
Александра Будникова прошла слепой отбор в эфире передачи, развернув всех членов жюри, и выбрала в качестве наставника Басту. Позже на нее обрушилась критика со стороны Станислава Садальского, который назвал ее очередной "дочкой Алсу", а руководство шоу обвинил в том, что один из топ-менеджеров канала дал указание жюри пропустить девушку. Многие зрители поддержали эту позицию, выразив свое негодование на официальной странице "Голоса" в Instagram.
 
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)Станислав СадальскийАлсу (Алсу Абрамова)
 
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