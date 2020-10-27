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https://ria.ru/20201027/terrorizm-1581784899.html
В Адыгее завели дело на женщину, не сообщившую об участии знакомой в ИГ*
УФСБ по Адыгее возбудило уголовное дело в отношении жительницы Кубани, которая не сообщила в правоохранительные органы о том, что её знакомая участвует в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T16:32
2020-10-27T16:32
исламское государство
республика адыгея
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости.</strong> УФСБ по Адыгее возбудило уголовное дело в отношении жительницы Кубани, которая не сообщила в правоохранительные органы о том, что её знакомая участвует в деятельности террористической организации "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* (ИГ*), информирует пресс-служба ведомства.Как сообщает УФСБ, в ходе обыска в доме у подследственной изъяты предметы и документы, подтверждающие ее причастность к совершению преступления. Женщине грозит до года лишения свободы.Во вторник ведомство также сообщило о вынесении заключённому, отбывающему в адыгейской колонии срок за вымогательство, приговора ещё и по статье об организации ячейки международной экстремистской организации. За вымогательство мужчине оставалось сидеть два месяца, по "экстремистской" статье суд добавил ему четыре года и восемь месяцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20201022/prigovor-1580943730.html
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республика адыгея
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исламское государство, республика адыгея, происшествия

В Адыгее завели дело на женщину, не сообщившую об участии знакомой в ИГ*

16:32 27.10.2020
 
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. УФСБ по Адыгее возбудило уголовное дело в отношении жительницы Кубани, которая не сообщила в правоохранительные органы о том, что её знакомая участвует в деятельности террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*), информирует пресс-служба ведомства.

"УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Краснодар, не сообщившей в правоохранительные органы об участии своей знакомой в деятельности террористической организации. Сотрудниками УФСБ установлено, что указанное лицо, достоверно зная об участии жительницы Республики Адыгея в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"* на территории Сирии, не сообщило об этом в уполномоченные органы власти", - отмечается в релизе.

Как сообщает УФСБ, в ходе обыска в доме у подследственной изъяты предметы и документы, подтверждающие ее причастность к совершению преступления. Женщине грозит до года лишения свободы.
Во вторник ведомство также сообщило о вынесении заключённому, отбывающему в адыгейской колонии срок за вымогательство, приговора ещё и по статье об организации ячейки международной экстремистской организации. За вымогательство мужчине оставалось сидеть два месяца, по "экстремистской" статье суд добавил ему четыре года и восемь месяцев.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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Исламское государствоРеспублика АдыгеяПроисшествия
 
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