В Адыгее завели дело на женщину, не сообщившую об участии знакомой в ИГ*
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. УФСБ по Адыгее возбудило уголовное дело в отношении жительницы Кубани, которая не сообщила в правоохранительные органы о том, что её знакомая участвует в деятельности террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*), информирует пресс-служба ведомства.
"УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Краснодар, не сообщившей в правоохранительные органы об участии своей знакомой в деятельности террористической организации. Сотрудниками УФСБ установлено, что указанное лицо, достоверно зная об участии жительницы Республики Адыгея в деятельности международной террористической организации "Исламское государство"* на территории Сирии, не сообщило об этом в уполномоченные органы власти", - отмечается в релизе.
Как сообщает УФСБ, в ходе обыска в доме у подследственной изъяты предметы и документы, подтверждающие ее причастность к совершению преступления. Женщине грозит до года лишения свободы.
Во вторник ведомство также сообщило о вынесении заключённому, отбывающему в адыгейской колонии срок за вымогательство, приговора ещё и по статье об организации ячейки международной экстремистской организации. За вымогательство мужчине оставалось сидеть два месяца, по "экстремистской" статье суд добавил ему четыре года и восемь месяцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.