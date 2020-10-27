https://ria.ru/20201027/terrorizm-1581784899.html

В Адыгее завели дело на женщину, не сообщившую об участии знакомой в ИГ*

УФСБ по Адыгее возбудило уголовное дело в отношении жительницы Кубани, которая не сообщила в правоохранительные органы о том, что её знакомая участвует в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:32

2020-10-27T16:32

2020-10-27T16:32

исламское государство

республика адыгея

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости.</strong> УФСБ по Адыгее возбудило уголовное дело в отношении жительницы Кубани, которая не сообщила в правоохранительные органы о том, что её знакомая участвует в деятельности террористической организации "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* (ИГ*), информирует пресс-служба ведомства.Как сообщает УФСБ, в ходе обыска в доме у подследственной изъяты предметы и документы, подтверждающие ее причастность к совершению преступления. Женщине грозит до года лишения свободы.Во вторник ведомство также сообщило о вынесении заключённому, отбывающему в адыгейской колонии срок за вымогательство, приговора ещё и по статье об организации ячейки международной экстремистской организации. За вымогательство мужчине оставалось сидеть два месяца, по "экстремистской" статье суд добавил ему четыре года и восемь месяцев.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20201022/prigovor-1580943730.html

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республика адыгея

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, республика адыгея, происшествия