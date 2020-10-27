Россия призвала Турцию содействовать ликвидации террористов в Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия призвала Турцию принять меры по ликвидации террористических групп в Идлибской зоне деэскалации и освобождению удерживаемых боевиками граждан, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.
"Призываем турецкую сторону принять действенные меры по ликвидации террористических формирований на территории Идлибской зоны деэскалации и освобождению граждан, незаконно удерживаемых боевиками", - сказал он.
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Гринкевич отметил, что в российский центр по примирению враждующих сторон поступают сообщения от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о продолжающихся арестах и похищениях общественных активистов и мирных граждан, выступающих против действий незаконных вооруженных формирований и бесчинств боевиков в отношении местного населения.