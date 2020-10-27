https://ria.ru/20201027/terroristy-1581846594.html

Россия призвала Турцию содействовать ликвидации террористов в Сирии

Россия призвала Турцию принять меры по ликвидации террористических групп в Идлибской зоне деэскалации и освобождению удерживаемых боевиками граждан, сообщил на... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T22:23

2020-10-27T22:23

2020-10-27T22:23

россия

центр примирения враждующих сторон в сирии

турция

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Россия призвала <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> принять меры по ликвидации террористических групп в Идлибской зоне деэскалации и освобождению удерживаемых боевиками граждан, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.Гринкевич отметил, что в российский центр по примирению враждующих сторон поступают сообщения от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о продолжающихся арестах и похищениях общественных активистов и мирных граждан, выступающих против действий незаконных вооруженных формирований и бесчинств боевиков в отношении местного населения.

https://ria.ru/20201014/sklad-1579858023.html

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россия

турция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр примирения враждующих сторон в сирии, турция, сирия, в мире