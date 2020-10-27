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Россия призвала Турцию содействовать ликвидации террористов в Сирии
Россия призвала Турцию принять меры по ликвидации террористических групп в Идлибской зоне деэскалации и освобождению удерживаемых боевиками граждан, сообщил на... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T22:23
2020-10-27T22:23
россия
центр примирения враждующих сторон в сирии
турция
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Россия призвала <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> принять меры по ликвидации террористических групп в Идлибской зоне деэскалации и освобождению удерживаемых боевиками граждан, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.Гринкевич отметил, что в российский центр по примирению враждующих сторон поступают сообщения от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о продолжающихся арестах и похищениях общественных активистов и мирных граждан, выступающих против действий незаконных вооруженных формирований и бесчинств боевиков в отношении местного населения.
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россия
турция
сирия
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россия, центр примирения враждующих сторон в сирии, турция, сирия, в мире

Россия призвала Турцию содействовать ликвидации террористов в Сирии

22:23 27.10.2020
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия призвала Турцию принять меры по ликвидации террористических групп в Идлибской зоне деэскалации и освобождению удерживаемых боевиками граждан, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

"Призываем турецкую сторону принять действенные меры по ликвидации террористических формирований на территории Идлибской зоны деэскалации и освобождению граждан, незаконно удерживаемых боевиками", - сказал он.

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В Сирии подорвали склад террористов с боеприпасами
Гринкевич отметил, что в российский центр по примирению враждующих сторон поступают сообщения от жителей населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации о продолжающихся арестах и похищениях общественных активистов и мирных граждан, выступающих против действий незаконных вооруженных формирований и бесчинств боевиков в отношении местного населения.
 
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РоссияЦентр примирения враждующих сторон в СирииТурцияСирияВ мире
 
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