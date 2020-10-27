https://ria.ru/20201027/tanker-1581788152.html

Эксперт назвал возможную причину взрыва на танкере в Азовском море

Причиной взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море мог стать человеческий фактор, заявил член научно-технического совета Российского морского... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T16:49

2020-10-27T16:49

2020-10-27T16:49

взрыв на танкере в азовском море

азовское море

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Причиной взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> мог стать человеческий фактор, заявил член научно-технического совета Российского морского регистра судоходства и Российского речного регистра Алексей Мигалин."В данный момент одной из официальных причин инцидента считается взрыв паров нефтепродуктов. Рассматриваются и другие версии, в том числе нарушение техники безопасности… Не исключено, что причиной взрыва мог стать человеческий фактор, а именно использование в опасных зонах танкера носимых радиостанций общего назначения, а не взрывозащищенных", - сказал журналистам Мигалин.По его словам, все члены экипажа судов при перевозке опасных грузов должны применять взрывозащищенное электрооборудование, в том числе носимые радиостанции взрывозащищенного исполнения.Мигалин также отметил оперативность, с которой отреагировали на инцидент с танкером."Произошло это благодаря использованию отлаженной системы спасения на море – к танкеру сразу вышло несколько спасательных средств. К сожалению, в данный момент на реках такая система оповещения о бедствии судов, и служба их спасения отсутствует. В советское время она была, а сейчас ее нет… Хорошо, что эта катастрофа произошла не на внутренних водных путях и с танкером, в котором не было опасных грузов, иначе уровень последствий был бы непредсказуемым", - добавил эксперт.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, еще 10 подобрало проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, когда взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой изначально было отбуксировано на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт "Крым".Накануне поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось.

https://ria.ru/20201025/tanker-1581404011.html

https://ria.ru/20201025/tanker-1581431617.html

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азовское море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, азовское море, происшествия