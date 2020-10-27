https://ria.ru/20201027/tanker-1581730329.html

Поврежденный взрывом танкер в Азовском море доставили в порт в Крыму

Поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован в керченский порт "Крым" и ошвартован у причала, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:29

2020-10-27T12:29

2020-10-27T12:38

керченский пролив

алексей кравченко (актер)

взрыв на танкере в азовском море

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован в керченский порт "Крым" и ошвартован у причала, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kravchenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кравченко</a>."Буксир с судном прибыл в порт "Крым". Судно ошвартовано у причала. Дальше следственные действия будут проводиться", - сказал Кравченко.По его словам, дальнейшая судьба танкера будет решаться судовладельцем.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, еще 10 подобрало проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, когда взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой изначально было отбуксировано на якорную стоянку к кубанскому берегу.Накануне поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось.

https://ria.ru/20201026/tanker-1581517935.html

керченский пролив

азовское море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, алексей кравченко (актер), взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия