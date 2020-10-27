Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/tanker-1581730329.html
Поврежденный взрывом танкер в Азовском море доставили в порт в Крыму
Поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован в керченский порт "Крым" и ошвартован у причала, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:29
2020-10-27T12:38
керченский пролив
алексей кравченко (актер)
взрыв на танкере в азовском море
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581535739_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_330fc4849c024126181f4de4951f35ed.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован в керченский порт "Крым" и ошвартован у причала, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kravchenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кравченко</a>."Буксир с судном прибыл в порт "Крым". Судно ошвартовано у причала. Дальше следственные действия будут проводиться", - сказал Кравченко.По его словам, дальнейшая судьба танкера будет решаться судовладельцем.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, еще 10 подобрало проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>, когда взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой изначально было отбуксировано на якорную стоянку к кубанскому берегу.Накануне поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось.
https://ria.ru/20201026/tanker-1581517935.html
керченский пролив
азовское море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581535739_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_663160d1973dd7951dd7c479e586b735.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченский пролив, алексей кравченко (актер), взрыв на танкере в азовском море, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия

Поврежденный взрывом танкер в Азовском море доставили в порт в Крыму

12:29 27.10.2020 (обновлено: 12:38 27.10.2020)
 
© Фото : Морская спасательная службаТанкер "Генерал Ази Асланов", поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта "Кавказ"
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Морская спасательная служба
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Поврежденный взрывом танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован в керченский порт "Крым" и ошвартован у причала, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.
"Буксир с судном прибыл в порт "Крым". Судно ошвартовано у причала. Дальше следственные действия будут проводиться", - сказал Кравченко.
По его словам, дальнейшая судьба танкера будет решаться судовладельцем.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, еще 10 подобрало проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону, когда взорвались пары нефтепродуктов. Судно с поврежденной палубой изначально было отбуксировано на якорную стоянку к кубанскому берегу.
Накануне поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось.
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 09:15
Пострадавший при взрыве в Азовском море танкер частично разрушился
 
Обсудить0
Керченский проливАлексей Кравченко (актер)Взрыв на танкере в Азовском мореАзовское мореФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния