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https://ria.ru/20201027/sudya-1581685928.html
Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США
Сенат США утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T03:00
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сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Сенат <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда, свидетельствуют результаты голосования.За Барретт проголосовали 52 сенатора, против были 48, для ее утверждения требовалось простое большинство.Барретт займет место скончавшейся либеральной судьи Рут Гинзбург, что закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.Демократы противились процедуре утверждения Барретт, потому что она стала уже третьим судьей Верховного суда, выдвинутой президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Это может иметь последствия для принятия решений по важнейшим политическим, юридическим и социальным вопросам на долгие годы.В выступлениях перед голосованием лидеры республиканцев и демократов изложили противоборствующие взгляды на утверждение судьи.Лидер демократического меньшинства Чак Шумер выдержал речь в мрачных тонах, назвав нынешний день "одним из самых темных в истории сената"."Еще не родившиеся поколения испытают на себе последствия этого назначения", - заявил Шумер."Американский народ никогда не забудет отсутствие последовательности, чести, достоинства, справедливости и принципов (со стороны республиканцев — ред.)", - добавил Шумер.В свою очередь, лидер республиканцев Митч Макконнелл назвал Барретт "одним из самых квалифицированных судей" за поколение."Она целиком и полностью привержена принципу непредвзятости... Она не только талантливый юрист, но и замечательный человек", - заявил Макконнелл.Демократы называли утверждение Барретт незадолго до выборов "нелегитимным", хотя оно не является незаконным. По утверждению демократов, нельзя назначать судью, когда выдвигающий ее президент и утверждающий сенат должны переизбираться всего через неделю после ее утверждения. Республиканцы, которые сами отказались рассматривать кандидатуру судьи на последнем году президентства Барака Обамы, эту аргументацию отвергли и воспользовались большинством в сенате, чтобы утвердить уже третьего назначенца Трампа в Верховном суде.
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/minyust-1580705569.html
https://ria.ru/20201021/sudya-1580671791.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
сша, в мире

Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США

03:00 27.10.2020 (обновлено: 03:17 27.10.2020)
 
© REUTERS / Greg Nash/PoolЭми Кони Баррет
Эми Кони Баррет - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© REUTERS / Greg Nash/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Сенат США утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда, свидетельствуют результаты голосования.
За Барретт проголосовали 52 сенатора, против были 48, для ее утверждения требовалось простое большинство.
Барретт займет место скончавшейся либеральной судьи Рут Гинзбург, что закрепит большинство представителей республиканских назначенцев в суде – шесть из девяти.
Демократы противились процедуре утверждения Барретт, потому что она стала уже третьим судьей Верховного суда, выдвинутой президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Это может иметь последствия для принятия решений по важнейшим политическим, юридическим и социальным вопросам на долгие годы.
В выступлениях перед голосованием лидеры республиканцев и демократов изложили противоборствующие взгляды на утверждение судьи.
Лидер демократического меньшинства Чак Шумер выдержал речь в мрачных тонах, назвав нынешний день "одним из самых темных в истории сената".
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"Еще не родившиеся поколения испытают на себе последствия этого назначения", - заявил Шумер.
"Американский народ никогда не забудет отсутствие последовательности, чести, достоинства, справедливости и принципов (со стороны республиканцев — ред.)", - добавил Шумер.
В свою очередь, лидер республиканцев Митч Макконнелл назвал Барретт "одним из самых квалифицированных судей" за поколение.
"Она целиком и полностью привержена принципу непредвзятости... Она не только талантливый юрист, но и замечательный человек", - заявил Макконнелл.
Демократы называли утверждение Барретт незадолго до выборов "нелегитимным", хотя оно не является незаконным. По утверждению демократов, нельзя назначать судью, когда выдвигающий ее президент и утверждающий сенат должны переизбираться всего через неделю после ее утверждения. Республиканцы, которые сами отказались рассматривать кандидатуру судьи на последнем году президентства Барака Обамы, эту аргументацию отвергли и воспользовались большинством в сенате, чтобы утвердить уже третьего назначенца Трампа в Верховном суде.
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