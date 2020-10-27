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Daily Mail: количество российских подлодок в Атлантике "ошеломляет"
Количество российских подводных лодок, действующих в Северной Атлантике, резко выросло, об этом говорится в статье в британском таблоиде Daily Mail. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T05:02
2020-10-27T06:43
россия
атлантический океан
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
нато
сша
вмф рф
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Количество российских подводных лодок, действующих в <a href="http://ria.ru/location_severnaya-atlantika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Атлантике</a>, резко выросло, об этом говорится в статье в британском таблоиде <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>.По данным издания, вблизи берегов Соединенного Королевства замечены российские малозаметные подводные лодки класса "Акула" (натовская классификация многоцелевых АПЛ проекта 971 – прим. ред.).Россия стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, как это было прежде, заявил собеседник издания, назвав ситуацию "серьезной".В июле газета <a href="http://wsj.com" target="_blank">Wall Street Journal</a> со ссылкой на представителей <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и военных аналитиков сообщила, что что Россия сейчас развертывает больше подводных лодок и на более длительное время в тех районах <a href="http://ria.ru/location_Atlanticheskijj_okean_2/" target="_blank" data-auto="true">Атлантического океана</a>, где они могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и важных объектов инфраструктуры <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Ранее американские военные неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот "тихой гавани". Так, вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявлял, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Он добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> военные чувствуют себя "небезопасно".
https://ria.ru/20200627/1573567344.html
А количество НАТО-вских военных и не только баз вокруг России никого не ошеломляет? Чего вы немощные удивляетесь и ошеломляетесь тогда?
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Так они же были уверены, что они супер-пупер, а тут их "тихой гавани" настает кердык :(((
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россия
атлантический океан
сша
РИА Новости
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Новости
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россия, атлантический океан, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, нато, сша, вмф рф, в мире

Daily Mail: количество российских подлодок в Атлантике "ошеломляет"

05:02 27.10.2020 (обновлено: 06:43 27.10.2020)
 
© Фото : U.S. militaryАтомная подводная лодка проекта 971 "Щука-Б"
Атомная подводная лодка проекта 971 Щука-Б - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : U.S. military
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Количество российских подводных лодок, действующих в Северной Атлантике, резко выросло, об этом говорится в статье в британском таблоиде Daily Mail.
По данным издания, вблизи берегов Соединенного Королевства замечены российские малозаметные подводные лодки класса "Акула" (натовская классификация многоцелевых АПЛ проекта 971 – прим. ред.).
"Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет", - приводит Daily Mail слова источника в британских ВМС.
Россия стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, как это было прежде, заявил собеседник издания, назвав ситуацию "серьезной".
В июле газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей НАТО и военных аналитиков сообщила, что что Россия сейчас развертывает больше подводных лодок и на более длительное время в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и важных объектов инфраструктуры США.
Ранее американские военные неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот "тихой гавани". Так, вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявлял, что Пентагон уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Он добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя "небезопасно".
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РоссияАтлантический океанВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАНАТОСШАВМФ РФВ мире
 
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