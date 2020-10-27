https://ria.ru/20201027/submarina-1581688607.html

Daily Mail: количество российских подлодок в Атлантике "ошеломляет"

Количество российских подводных лодок, действующих в Северной Атлантике, резко выросло, об этом говорится в статье в британском таблоиде Daily Mail. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T05:02

2020-10-27T05:02

2020-10-27T06:43

россия

атлантический океан

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

нато

сша

вмф рф

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Количество российских подводных лодок, действующих в <a href="http://ria.ru/location_severnaya-atlantika/" target="_blank" data-auto="true">Северной Атлантике</a>, резко выросло, об этом говорится в статье в британском таблоиде <a href="https://www.dailymail.co.uk/home/index.html" target="_blank">Daily Mail</a>.По данным издания, вблизи берегов Соединенного Королевства замечены российские малозаметные подводные лодки класса "Акула" (натовская классификация многоцелевых АПЛ проекта 971 – прим. ред.).Россия стала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, как это было прежде, заявил собеседник издания, назвав ситуацию "серьезной".В июле газета <a href="http://wsj.com" target="_blank">Wall Street Journal</a> со ссылкой на представителей <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и военных аналитиков сообщила, что что Россия сейчас развертывает больше подводных лодок и на более длительное время в тех районах <a href="http://ria.ru/location_Atlanticheskijj_okean_2/" target="_blank" data-auto="true">Атлантического океана</a>, где они могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и важных объектов инфраструктуры <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Ранее американские военные неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот "тихой гавани". Так, вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявлял, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Он добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> военные чувствуют себя "небезопасно".

https://ria.ru/20200627/1573567344.html

Негатив Сплошной ! А количество НАТО-вских военных и не только баз вокруг России никого не ошеломляет? Чего вы немощные удивляетесь и ошеломляетесь тогда? 66

Frontosa Rubkina Так они же были уверены, что они супер-пупер, а тут их "тихой гавани" настает кердык :((( 24

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россия

атлантический океан

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, атлантический океан, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, нато, сша, вмф рф, в мире