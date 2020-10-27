https://ria.ru/20201027/student-1581716681.html

В Москве у общежития нашли тело студента из Бурунди

Студент Московского государственного строительного университета из Бурунди найден мертвым в кустах с переломом черепа неподалеку от общежития спустя сутки после РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:14

2020-10-27T11:14

2020-10-27T11:14

ярославское шоссе

московский государственный строительный университет

бурунди

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Студент <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_stroitelnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного строительного университета</a> из <a href="http://ria.ru/location_Burundi/" target="_blank" data-auto="true">Бурунди</a> найден мертвым в кустах с переломом черепа неподалеку от общежития спустя сутки после смерти, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.По информации собеседника агентства, в минувшее воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что между учебным корпусом университета и общежитием по адресу Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15 обнаружен труп мужчины.Он отметил, что погибший является гражданином Бурунди. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html

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ярославское шоссе

бурунди

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославское шоссе, московский государственный строительный университет, бурунди, происшествия