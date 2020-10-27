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В Москве у общежития нашли тело студента из Бурунди
Студент Московского государственного строительного университета из Бурунди найден мертвым в кустах с переломом черепа неподалеку от общежития спустя сутки после РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:14
2020-10-27T11:14
ярославское шоссе
московский государственный строительный университет
бурунди
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Студент <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_nacionalnyjj_issledovatelskijj_stroitelnyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного строительного университета</a> из <a href="http://ria.ru/location_Burundi/" target="_blank" data-auto="true">Бурунди</a> найден мертвым в кустах с переломом черепа неподалеку от общежития спустя сутки после смерти, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.По информации собеседника агентства, в минувшее воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что между учебным корпусом университета и общежитием по адресу Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15 обнаружен труп мужчины.Он отметил, что погибший является гражданином Бурунди. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
https://ria.ru/20201020/suitsid-1580630456.html
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ярославское шоссе
бурунди
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ярославское шоссе, московский государственный строительный университет, бурунди, происшествия

В Москве у общежития нашли тело студента из Бурунди

11:14 27.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МГСУ
Здание МГСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Студент Московского государственного строительного университета из Бурунди найден мертвым в кустах с переломом черепа неподалеку от общежития спустя сутки после смерти, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
По информации собеседника агентства, в минувшее воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что между учебным корпусом университета и общежитием по адресу Ярославское шоссе, дом 26, корпус 15 обнаружен труп мужчины.
"Был обнаружен труп студента второго курса с раной головы, многооскольчатым переломом свода черепа и со следами волочения. По предварительным данным, смерть наступила более суток назад", - сказал собеседник.
Он отметил, что погибший является гражданином Бурунди. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 13:13
Источник: в Москве студент МАИ совершил самоубийство в общежитии
 
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Ярославское шоссеМосковский государственный строительный университетБурундиПроисшествия
 
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