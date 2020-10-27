https://ria.ru/20201027/strelba-1581726173.html
Источник: в Чечне два человека погибли в перестрелке
Жертвами перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в чеченском селе Ачхой-Мартан стали два человека, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:06
2020-10-27T12:06
2020-10-27T12:51
чеченская республика (чечня)
ачхой-мартановский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Жертвами перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в чеченском селе <a href="http://ria.ru/location_Achkhojj_Martanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ачхой-Мартан</a> стали два человека, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.По его словам, инцидент произошел неподалеку от одного из кафе. Еще три человека пострадали, добавил он.Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20201011/bandity-1579267215.html
ivstlngrd
Дикий, он и при погонах дикий. К любой нации относится, но у некоторых их больше.
104
Роман Ушенин
Постоянно какие то перестрелки. Жить нормально могут вообще?
90
14
ачхой-мартановский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), ачхой-мартановский район, происшествия