https://ria.ru/20201027/strelba-1581726173.html

Источник: в Чечне два человека погибли в перестрелке

Жертвами перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в чеченском селе Ачхой-Мартан стали два человека, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:06

2020-10-27T12:06

2020-10-27T12:51

чеченская республика (чечня)

ачхой-мартановский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Жертвами перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в чеченском селе <a href="http://ria.ru/location_Achkhojj_Martanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ачхой-Мартан</a> стали два человека, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.По его словам, инцидент произошел неподалеку от одного из кафе. Еще три человека пострадали, добавил он.Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20201011/bandity-1579267215.html

ivstlngrd Дикий, он и при погонах дикий. К любой нации относится, но у некоторых их больше. 104

Роман Ушенин Постоянно какие то перестрелки. Жить нормально могут вообще? 90

14

ачхой-мартановский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), ачхой-мартановский район, происшествия