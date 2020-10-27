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Источник: в Чечне два человека погибли в перестрелке
Жертвами перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в чеченском селе Ачхой-Мартан стали два человека, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:06
2020-10-27T12:51
чеченская республика (чечня)
ачхой-мартановский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Жертвами перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в чеченском селе <a href="http://ria.ru/location_Achkhojj_Martanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ачхой-Мартан</a> стали два человека, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.По его словам, инцидент произошел неподалеку от одного из кафе. Еще три человека пострадали, добавил он.Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20201011/bandity-1579267215.html
Дикий, он и при погонах дикий. К любой нации относится, но у некоторых их больше.
104
Постоянно какие то перестрелки. Жить нормально могут вообще?
90
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ачхой-мартановский район
РИА Новости
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чеченская республика (чечня), ачхой-мартановский район, происшествия

Источник: в Чечне два человека погибли в перестрелке

12:06 27.10.2020 (обновлено: 12:51 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Жертвами перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов в чеченском селе Ачхой-Мартан стали два человека, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
По его словам, инцидент произошел неподалеку от одного из кафе.

"Погибли два человека, среди них один сотрудник силовых структур региона, второй — гражданский, который пытался унять конфликт", — сказал собеседник агентства.

Еще три человека пострадали, добавил он.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Чеченская республика (Чечня)Ачхой-Мартановский районПроисшествия
 
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