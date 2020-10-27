https://ria.ru/20201027/stranger-things-1581533775.html

На новых кадрах со съемок "Очень странных дел" появился новый персонаж

На новых кадрах со съемок четвертого сезона научно-фантастического сериала Netflix "Очень странные дела" поклонники заметили нового персонажа – подростка... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T07:34

2020-10-27T07:34

2020-10-27T07:34

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

netflix

итан хоук

ума турман

культура

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. На новых кадрах со съемок четвертого сезона научно-фантастического сериала Netflix "Очень странные дела" поклонники заметили нового персонажа – подростка панк-рокера. По информации Screen Rant, его <a href="https://screenrant.com/stranger-things-season-4-photos-character-levon-hawke-set/" target="_blank">играет</a> 18-летний Левон Роэн Турман-Хоук (сын голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука. – Прим. ред.). На просочившихся в Сеть снимках он заходит в магазин видеопроката, в котором, по предположениям фанатов, работает один из ключевых персонажей Стив Харрингтон (Джо Кири). Этот персонаж тоже попал на фотографии. О герое Турмана-Хоука пока ничего неизвестно, в том числе и его имя. Однако не исключено, что он может быть киноманом и другом Стива.Дата четвертого сезона еще не объявлена. Ожидалось, что новые эпизоды <a href="https://screenrant.com/stranger-things-season-4-duffer-bros-promise-guest-stars/" target="_blank">будут готовы</a> в конце 2020 или начале 2021 года, но пандемия коронавируса изменила эти планы. Шоу "Очень странные дела" выходит на стриминговой платформе с 2016 года. Действие в нем происходит в 1980-е годы в вымышленном городе Хоукинс, в котором группа подростков сражается с монстром из параллельного мира.

https://ria.ru/20200623/1573311050.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix, итан хоук, ума турман