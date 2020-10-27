Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским"
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским".
Ранее сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Барретт уже приведена к присяге.
"За восемь дней до выборов, после того как 60 миллионов американцев уже проголосовали, президент (Дональд - ред.) Трамп и республиканский сенат совершили акт высшего отчаяния, продавив судью Верховного суда, и все это для того, чтобы они могли добиться своей многолетней цели и уничтожить американское здравоохранение", - говорится в письменном заявлении Пелоси.
По ее утверждению, цель назначения Барретт - лишить медицинской страховки тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Проведенная при президенте Бараке Обаме реформа запретила страховщикам отказывать в страховке тем, у кого уже есть серьезные заболевания.
"Конгресс должен будет обратить вспять ущерб, нанесенный радикальным республиканским судом, и защищать гарантии по хроническим болезням", - заявила Пелоси.
Она также заявила, что "манипуляции" с Верховным судом угрожает правам на аборт, законности однополых браков, профсоюзам, окружающей среде и праву голосовать. Выход из этой ситуации Пелоси видит в том, чтобы все противники назначения Барретт пришли на выборы и проголосовали против Трампа.
Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, теперь в Верховном суде шестеро назначенцев республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.
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