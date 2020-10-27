https://ria.ru/20201027/ssha-1581688330.html

Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским"

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским". РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T04:54

2020-10-27T04:54

2020-10-27T04:54

нэнси пелоси

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Спикер палаты представителей демократ <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> заявила, что Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> стал "радикально республиканским".Ранее сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Барретт уже приведена к присяге.По ее утверждению, цель назначения Барретт - лишить медицинской страховки тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Проведенная при президенте <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараке Обаме</a> реформа запретила страховщикам отказывать в страховке тем, у кого уже есть серьезные заболевания."Конгресс должен будет обратить вспять ущерб, нанесенный радикальным республиканским судом, и защищать гарантии по хроническим болезням", - заявила Пелоси.Она также заявила, что "манипуляции" с Верховным судом угрожает правам на аборт, законности однополых браков, профсоюзам, окружающей среде и праву голосовать. Выход из этой ситуации Пелоси видит в том, чтобы все противники назначения Барретт пришли на выборы и проголосовали против <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a>.Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, теперь в Верховном суде шестеро назначенцев республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a> де-факто решило исход президентских выборов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/minyust-1580705569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, сша, в мире