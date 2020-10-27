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Новая судья Верховного суда США Барретт вступила в должность

Новая судья Верховного суда США Эми Кони Барретт, кандидатуру которой ранее выдвинул президент Дональд Трамп, приведена к присяге на церемонии в Белом доме. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T04:25

2020-10-27T04:25

2020-10-27T05:16

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.</strong> Новая судья Верховного суда <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Эми Кони Барретт, кандидатуру которой ранее выдвинул президент Дональд Трамп, приведена к присяге на церемонии в Белом доме.Церемония проходила на свежем воздухе на Южной лужайке Белого дома, ее транслировали американские телеканалы.Ранее в понедельник сенат утвердил Барретт 52 голосами против 48.Дональд Трамп в ходе церемонии назвал нынешний день "историческим", похвалил "безупречные" данные Барретт и заявил, что ее назначение продвигает идеалы свободы, равенства и справедливости.В свою очередь Барретт заверила, что будет работать на благо страны, а не на какую-либо политическую партию.В ходе церемонии Трамп, его супруга Меланья, Барретт с мужем и приводивший Барретт к присяге судья Верховного суда Кларенс Томас стояли близко друг к другу без масок, хотя и на открытом воздухе.Как ожидается, Барретт займет место в Верховном суде во вторник после второй по счету формальной присяги.Назначение Барретт — политическая победа Трампа и республиканцев, теперь в Верховном суде шестеро назначенцев президентов-республиканцев и лишь трое назначенцев демократов. Верховный суд часто ставит точку в юридических, социальных и политических вопросах. В 2000 году решение Верховного суда о приостановке пересчета голосов во Флориде де-факто решило исход президентских выборов.Кандидат в вице-президенты США от демократов, сенатор Камала Харрис выразила мнение, что назначение Эми Кони Барретт в Верховный суд причинило "огромный вред". Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в свою очередь заявила, что Верховный суд США стал "радикально республиканским".

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/minyust-1580705569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире