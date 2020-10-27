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Россия создает программу управления сотнями спутников на орбите
Фонд перспективных исследований совместно с Московским физико-техническим институтом завершил начальный этап разработки первого российского софта для... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T03:05
2020-10-27T07:23
россия
фонд перспективных исследований
космос - риа наука
московский физико-технический институт
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Fond_perspektivnykh_issledovanijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Фонд перспективных исследований</a> совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Московским физико-техническим институтом</a> завершил начальный этап разработки первого российского софта для проектирования и управления многоспутниковыми системами, проведено его тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПИ.Многоспутниковыми системами, отмечается на странице проекта на сайте фонда, считаются группировки, состоящие из нескольких сотен, а иногда и тысяч, как разных, так и однотипных космических аппаратов гражданского или военного назначения, устойчивых к единичным отказам и более экономически эффективных за счет расширенного функционала.Итоги проекта планируется подвести в 2022 году. К этому сроку софт позволит проектировать группировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов.Согласно описанию проекта на сайте ФПИ, существующие как в России, так и за рубежом, средства моделирования группировок из сотен и тысяч спутников не решают задачу комплексно.В настоящее время в мире идет развертывание двух орбитальных группировок из сотен спутников - систем <a href="http://ria.ru/organization_OneWeb/" target="_blank" data-auto="true">OneWeb</a> и Starlink. Россия также планирует создать свою систему из более чем 500 спутников. Проект получил название "Сфера".
https://ria.ru/20201024/kosmos-1581316728.html
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россия
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60
россия, фонд перспективных исследований, космос - риа наука, московский физико-технический институт

Россия создает программу управления сотнями спутников на орбите

03:05 27.10.2020 (обновлено: 07:23 27.10.2020)
 
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Фонд перспективных исследований совместно с Московским физико-техническим институтом завершил начальный этап разработки первого российского софта для проектирования и управления многоспутниковыми системами, проведено его тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПИ.
Многоспутниковыми системами, отмечается на странице проекта на сайте фонда, считаются группировки, состоящие из нескольких сотен, а иногда и тысяч, как разных, так и однотипных космических аппаратов гражданского или военного назначения, устойчивых к единичным отказам и более экономически эффективных за счет расширенного функционала.
"Реализованный на первом этапе проекта функционал программного комплекса позволяет находить оптимальные решения, недостижимые при проектировании с использованием экспертных и аналитических подходов. Это позволяет исключить принятие ошибочных решений и впоследствии значительно сократить затраты при создании и применении многоспутниковых систем и комплексов", - рассказал заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Борис Сатовский.
Итоги проекта планируется подвести в 2022 году. К этому сроку софт позволит проектировать группировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов.
Согласно описанию проекта на сайте ФПИ, существующие как в России, так и за рубежом, средства моделирования группировок из сотен и тысяч спутников не решают задачу комплексно.
В настоящее время в мире идет развертывание двух орбитальных группировок из сотен спутников - систем OneWeb и Starlink. Россия также планирует создать свою систему из более чем 500 спутников. Проект получил название "Сфера".
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РоссияФонд перспективных исследованийКосмос - РИА НаукаМосковский физико-технический институт
 
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