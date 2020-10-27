https://ria.ru/20201027/sputniki-1581686253.html

Россия создает программу управления сотнями спутников на орбите

Фонд перспективных исследований совместно с Московским физико-техническим институтом завершил начальный этап разработки первого российского софта для... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T03:05

2020-10-27T03:05

2020-10-27T07:23

россия

фонд перспективных исследований

космос - риа наука

московский физико-технический институт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1400x0_80_0_0_15f007248429527a28fae8466f8309e2.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Fond_perspektivnykh_issledovanijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Фонд перспективных исследований</a> совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Московским физико-техническим институтом</a> завершил начальный этап разработки первого российского софта для проектирования и управления многоспутниковыми системами, проведено его тестирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПИ.Многоспутниковыми системами, отмечается на странице проекта на сайте фонда, считаются группировки, состоящие из нескольких сотен, а иногда и тысяч, как разных, так и однотипных космических аппаратов гражданского или военного назначения, устойчивых к единичным отказам и более экономически эффективных за счет расширенного функционала.Итоги проекта планируется подвести в 2022 году. К этому сроку софт позволит проектировать группировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов.Согласно описанию проекта на сайте ФПИ, существующие как в России, так и за рубежом, средства моделирования группировок из сотен и тысяч спутников не решают задачу комплексно.В настоящее время в мире идет развертывание двух орбитальных группировок из сотен спутников - систем <a href="http://ria.ru/organization_OneWeb/" target="_blank" data-auto="true">OneWeb</a> и Starlink. Россия также планирует создать свою систему из более чем 500 спутников. Проект получил название "Сфера".

https://ria.ru/20201024/kosmos-1581316728.html

10

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд перспективных исследований, космос - риа наука, московский физико-технический институт