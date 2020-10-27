https://ria.ru/20201027/sposob-1581697885.html

Врачи назвали способ выявления бессимптомного COVID-19

Эксперты в беседе с РБК рассказали, что выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако, отметили они, РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T09:49

2020-10-27T09:49

2020-10-27T09:51

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лариса попович

аргентина

университет джонса хопкинса

высшая школа экономики (вшэ)

сша

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Эксперты в беседе с <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> рассказали, что выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако, отметили они, регулярное проведение тестов на <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a> неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим.По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Чепурнова</a>, иначе выявить <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> нельзя."Если бессимптомно что-то происходит, то никаких признаков не будет", — объяснил он. Кроме того, проходить тест имеет смысл, если у человека есть какие-либо симптомы. Если их нет, то тест не стоит делать. При этом Чепурнов отметил, что человек может сдать тест на коронавирус как в поликлинике, так и платно. Анализ на антитела также может дать, как считает вирусолог, "некую картину"."По-другому ничего не поймешь", — подытожил он.Аналогичного мнения придерживается вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>. По мнению медика, постоянно проверяться на коронавирус без наличия симптомов не имеет смысла. Он объяснил это тем, что, если у человека на данный момент COVID-19 нет, то это не означает, что он не заболеет через несколько дней или неделю. Тест, заявил врач, нужно делать здоровому человеку без симптомов, если у того был контакт с "явно зараженными людьми". Кроме того, Альтштейн призвал соблюдать необходимые противоэпидемические меры.Как отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> <a href="http://ria.ru/person_Larisa_Popovich/" target="_blank" data-auto="true">Лариса Попович</a>, специфических индикаторов COVID-19 нет. По ее мнению, проблемы могла бы решить массовая установка "тестоматов", где люди проходили бы тестирование на коронавирус.По последним данным, в мире более 42,9 миллиона человек заболели COVID-19, из них свыше 1,1 миллиона скончались. Больше всего случаев, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa/" target="_blank" data-auto="true">Университета Джонса Хопкинса</a>, выявлено в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Далее следуют Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испания</a>.В России с начала эпидемии COVID-19 заболели более 1,5 миллиона человек, около 1,15 миллиона вылечились. Умерли 26 269 пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/vitamin-1581694719.html

https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581411093.html

2

аргентина

сша

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса попович, аргентина, университет джонса хопкинса, высшая школа экономики (вшэ), сша, испания, общество