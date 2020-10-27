Во Владивостоке полицейский спас купающегося, потерявшего сознание в море
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Полицейский во Владивостоке представлен к награждению медалью МВД России "За смелость во имя спасения" за то, что спас жизнь тонувшему в море мужчине, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
История, за которую сотрудника полиции представили к награде, произошла во Владивостоке 16 августа. Оперативный дежурный отдела полиции № 2 Первомайского района Владивостока старший лейтенант полиции Александр Руденко в выходной день и в свой день рождения с друзьями отдыхал на берегу бухты Тихая.
"В какой-то момент молодые люди заметили человека, плавающего на поверхности воды и не подающего признаков жизни. Находящиеся на берегу отдыхающие подумали, что человек уже утонул, и не предпринимали попыток спасения. Несмотря на это, полицейский, не раздумывая, бросился в воду на помощь утопающему, захватив с собой лишь детский надувной круг", - говорится в сообщении.
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Тонувший был без сознания. Полицейский положил его на детский круг, вытащил на берег и, ожидая приезда скорой помощи, проводил искусственную вентиляцию легких. Медики на месте еще долго реанимировали спасенного мужчину, после чего госпитализировали его.
Спустя два месяца 37-летний житель Владивостока выздоровел и направил в УМВД России по Владивостоку письмо со словами благодарности, также он встретился с полицейским и поблагодарил его лично.
"О том, что полицейский из Приморья совершил неординарный поступок, возможно, ни его коллеги, ни руководители так никогда бы и не узнали, если бы не обращение жителя Владивостока, пришедшее в полицию… Руденко представлен к награждению медалью МВД России "За смелость во имя спасения", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.
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