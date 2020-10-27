https://ria.ru/20201027/spasenie-1581685385.html

Во Владивостоке полицейский спас купающегося, потерявшего сознание в море

Полицейский во Владивостоке представлен к награждению медалью МВД России "За смелость во имя спасения" за то, что спас жизнь тонувшему в море мужчине, сообщает... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T02:21

2020-10-27T02:21

2020-10-27T02:21

владивосток

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Полицейский во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> представлен к награждению медалью МВД России "За смелость во имя спасения" за то, что спас жизнь тонувшему в море мужчине, сообщает УМВД РФ по <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморскому краю</a>.История, за которую сотрудника полиции представили к награде, произошла во Владивостоке 16 августа. Оперативный дежурный отдела полиции № 2 <a href="http://ria.ru/location_Pervomajjskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Первомайского района</a> Владивостока старший лейтенант полиции Александр Руденко в выходной день и в свой день рождения с друзьями отдыхал на берегу бухты Тихая.Тонувший был без сознания. Полицейский положил его на детский круг, вытащил на берег и, ожидая приезда скорой помощи, проводил искусственную вентиляцию легких. Медики на месте еще долго реанимировали спасенного мужчину, после чего госпитализировали его.Спустя два месяца 37-летний житель Владивостока выздоровел и направил в УМВД России по Владивостоку письмо со словами благодарности, также он встретился с полицейским и поблагодарил его лично.

https://ria.ru/20200827/mvd-1576351913.html

https://ria.ru/20200730/1575180541.html

владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия