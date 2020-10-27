https://ria.ru/20201027/sovet-1581689102.html

Ургант дал Бузовой совет после триумфа Нурмагомедова

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала посоветовал певице Ольге Бузовой завершить карьеру, чтобы обойти российского бойца Хабиба Нурмагомедова по числу... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T06:02

2020-10-27T06:02

2020-10-27T06:02

шоубиз

джастин гэтжи

россия

хабиб нурмагомедов

иван ургант

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первого канала</a> посоветовал певице <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольге Бузовой</a> завершить карьеру, чтобы обойти российского бойца <a href="http://ria.ru/person_KHabib_Nurmagomedov/" target="_blank" data-auto="true">Хабиба Нурмагомедова</a> по числу подписчиков в Instagram.Ургант напомнил, что после боя с американцем <a href="http://ria.ru/person_dzhastin-getzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джастином Гэтжи</a> Нурмагомедов обогнал Бузову по количеству подписчиков, подписанных на их личные страницы в соцсети."То есть получается, чтобы Ольге Бузовой вернуть лидерство, ей тоже нужно завершить карьеру. И мы, поклонники Ольги Бузовой, говорим ей: "Оля, мы не хотим быть на втором месте!" — пошутил телеведущий.Ранее Бузова сообщила в Instagram, что вошла в Книгу рекордов России. Исполнительница разместила снимок с двумя сертификатами, один из которых — за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, а второй — как самой влиятельной девушке с самым большим количеством подписчиков в Instagram. В это воскресенье Нурмагомедов победил Гэтжи, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. В тот же вечер он объявил о завершении карьеры.

https://ria.ru/20201017/rudkovskaya-1580265813.html

https://ria.ru/20201016/khrustalev-1580196906.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джастин гэтжи, россия, хабиб нурмагомедов, иван ургант, ольга бузова