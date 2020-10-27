https://ria.ru/20201027/sorkin-1581781286.html

Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"

Netflix принял решение выдвинуть актеров из "Суда над чикагской семеркой" Аарона Соркина на премию "Оскар" за роли второго плана, сообщает Variety. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T23:03

2020-10-27T23:03

2020-10-27T23:03

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саша барон коэн

аарон соркин

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Netflix принял решение выдвинуть актеров из "Суда над чикагской семеркой" Аарона Соркина на премию "Оскар" за роли второго плана, <a href="https://variety.com/2020/film/awards/the-trial-of-the-chicago-7-supporting-actor-oscars-1234816006/" target="_blank">сообщает</a> Variety.В фильме снимались: Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Фрэнк Ланджелла, Джереми Стронг, Яхья Абдул-Матин II и Майкл Китон. Все они станут претендентами на получение золотой статуэтки.Критики считают, что из них наибольшие шансы на премию у Коэна, Абдул-Матина, Ланджеллы и Райлэнса.В ленте идет речь о демонстрациях против войны во Вьетнаме в Чикаго в 1969 году, которые закончились стычками с полицией. В результате семерым участникам беспорядков предъявили обвинения в заговоре против американского правительства.Премьера фильма на стриминговом сервисе состоялась 16 октября. Церемония вручения главной награды Американской киноакадемии запланирована на 25 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201023/boseman-1581051852.html

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чикаго

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, майкл китон, саша барон коэн, аарон соркин, вьетнам, чикаго