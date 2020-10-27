https://ria.ru/20201027/sorkin-1581781286.html
Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
Netflix принял решение выдвинуть актеров из "Суда над чикагской семеркой" Аарона Соркина на премию "Оскар" за роли второго плана, сообщает Variety. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T23:03
2020-10-27T23:03
2020-10-27T23:03
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
майкл китон
саша барон коэн
аарон соркин
вьетнам
чикаго
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Netflix принял решение выдвинуть актеров из "Суда над чикагской семеркой" Аарона Соркина на премию "Оскар" за роли второго плана, <a href="https://variety.com/2020/film/awards/the-trial-of-the-chicago-7-supporting-actor-oscars-1234816006/" target="_blank">сообщает</a> Variety.В фильме снимались: Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Фрэнк Ланджелла, Джереми Стронг, Яхья Абдул-Матин II и Майкл Китон. Все они станут претендентами на получение золотой статуэтки.Критики считают, что из них наибольшие шансы на премию у Коэна, Абдул-Матина, Ланджеллы и Райлэнса.В ленте идет речь о демонстрациях против войны во Вьетнаме в Чикаго в 1969 году, которые закончились стычками с полицией. В результате семерым участникам беспорядков предъявили обвинения в заговоре против американского правительства.Премьера фильма на стриминговом сервисе состоялась 16 октября. Церемония вручения главной награды Американской киноакадемии запланирована на 25 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201023/boseman-1581051852.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, майкл китон, саша барон коэн, аарон соркин, вьетнам, чикаго
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Netflix принял решение выдвинуть актеров из "Суда над чикагской семеркой" Аарона Соркина на премию "Оскар" за роли второго плана, сообщает
Variety.
В фильме снимались: Саша Барон Коэн, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Фрэнк Ланджелла, Джереми Стронг, Яхья Абдул-Матин II и Майкл Китон. Все они станут претендентами на получение золотой статуэтки.
Критики считают, что из них наибольшие шансы на премию у Коэна, Абдул-Матина, Ланджеллы и Райлэнса.
В ленте идет речь о демонстрациях против войны во Вьетнаме в Чикаго в 1969 году, которые закончились стычками с полицией. В результате семерым участникам беспорядков предъявили обвинения в заговоре против американского правительства.
Премьера фильма на стриминговом сервисе состоялась 16 октября.
Церемония вручения главной награды Американской киноакадемии запланирована на 25 апреля 2021 года.