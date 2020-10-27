https://ria.ru/20201027/solntse-1581722133.html

На Солнце произошли две сильные вспышки

Две вспышки минимального класса С зафиксированы на Солнце утром во вторник – на технике и здоровье людей они отразиться не должны, рассказал РИА Новости главный РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:43

2020-10-27T11:43

2020-10-27T11:46

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Две вспышки минимального класса С зафиксированы на Солнце утром во вторник – на технике и здоровье людей они отразиться не должны, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца <a href="http://ria.ru/organization_Fizicheskijj_institut_imeni_P_N_Lebedeva/" target="_blank" data-auto="true">ФИАН</a> им. Лебедева Сергей Богачев."Этот год - год начала солнечной активности, 11-летнего роста. То, что постепенно начнутся вспышки - ожидалось. Первый предвестник цикла произошел 29 мая, когда произошли две достаточно крупных вспышки. После этого Солнце успокоилось и сейчас, похоже, второй раз пытается начать расти - начались вспышки. Есть вероятность, что в течение суток произойдет еще ряд вспышек еще большей мощности", - сказал он.По его словам, на Солнце произошло две вспышки, одна из них - третья по силе в нынешнем году. Есть тенденция к росту активности звезды.Однако это не рекордные вспышки, они слабее в 10-100 раз тех, которые ожидаются через три-четыре года - в период основной части солнечного цикла.

https://ria.ru/20201022/burya-1580967501.html

https://ria.ru/20200728/1575044861.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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