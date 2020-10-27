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https://ria.ru/20201027/sobranie-1581768871.html
Премьер Белоруссии заявил о проведении всеобщего народного собрания
Всебелорусское народное собрание предварительно назначили на январь-февраль 2021 года. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:13
2020-10-27T15:54
роман головченко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Всебелорусское народное собрание предварительно назначили на январь-февраль 2021 года. Об этом по итогам совещания у президента республики заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>. Его цитирует <u><a href="https://t.me/s/sputnikby">Sputnik Беларусь</a></u>.Он уточнил, что в ближайшее время сформируют профильный организационный комитет, который подготовит предложения по дате, формату и тематике мероприятия.Другие подробности пока не приводятся. Известно только, что повестку планируется разделить на два тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция результаты голосования не признала, ее лидер Светлана Тихановская выдвинула властям ультиматум. Она потребовала от президента объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа политик пригрозила массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в магазинах.Срок ультиматума истек в воскресенье, предприятия продолжили работать в штатном режиме. Головченко объявил о провале плана оппозиционеров. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Главное, всех протестунов собрать на Колыме!!!
124
уже представил: всё обнесено колючей проволокой по периметру
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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роман головченко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии заявил о проведении всеобщего народного собрания

15:13 27.10.2020 (обновлено: 15:54 27.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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МИНСК, 27 окт — РИА Новости. Всебелорусское народное собрание предварительно назначили на январь-февраль 2021 года.
Об этом по итогам совещания у президента республики заявил премьер-министр Роман Головченко. Его цитирует Sputnik Беларусь.
Он уточнил, что в ближайшее время сформируют профильный организационный комитет, который подготовит предложения по дате, формату и тематике мероприятия.
Другие подробности пока не приводятся. Известно только, что повестку планируется разделить на два тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.
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В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Оппозиция результаты голосования не признала, ее лидер Светлана Тихановская выдвинула властям ультиматум. Она потребовала от президента объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа политик пригрозила массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в магазинах.
Срок ультиматума истек в воскресенье, предприятия продолжили работать в штатном режиме. Головченко объявил о провале плана оппозиционеров.
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