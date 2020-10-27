https://ria.ru/20201027/sobranie-1581768871.html
Премьер Белоруссии заявил о проведении всеобщего народного собрания
Всебелорусское народное собрание предварительно назначили на январь-февраль 2021 года. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:13
2020-10-27T15:13
2020-10-27T15:54
роман головченко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Всебелорусское народное собрание предварительно назначили на январь-февраль 2021 года. Об этом по итогам совещания у президента республики заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>. Его цитирует <u><a href="https://t.me/s/sputnikby">Sputnik Беларусь</a></u>.Он уточнил, что в ближайшее время сформируют профильный организационный комитет, который подготовит предложения по дате, формату и тематике мероприятия.Другие подробности пока не приводятся. Известно только, что повестку планируется разделить на два тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция результаты голосования не признала, ее лидер Светлана Тихановская выдвинула властям ультиматум. Она потребовала от президента объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа политик пригрозила массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в магазинах.Срок ультиматума истек в воскресенье, предприятия продолжили работать в штатном режиме. Головченко объявил о провале плана оппозиционеров. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Нефертити Васильевна Фишман
Главное, всех протестунов собрать на Колыме!!!
124
Сергей acid
уже представил: всё обнесено колючей проволокой по периметру
107
25
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 окт — РИА Новости. Всебелорусское народное собрание предварительно назначили на январь-февраль 2021 года.
Об этом по итогам совещания у президента республики заявил премьер-министр Роман Головченко
. Его цитирует Sputnik Беларусь
.
Он уточнил, что в ближайшее время сформируют профильный организационный комитет, который подготовит предложения по дате, формату и тематике мероприятия.
Другие подробности пока не приводятся. Известно только, что повестку планируется разделить на два тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.
В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко
.
Оппозиция результаты голосования не признала, ее лидер Светлана Тихановская выдвинула властям ультиматум. Она потребовала от президента объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа политик пригрозила массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в магазинах.
Срок ультиматума истек в воскресенье, предприятия продолжили работать в штатном режиме. Головченко объявил о провале плана оппозиционеров.
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