https://ria.ru/20201027/sobranie-1581768871.html

Премьер Белоруссии заявил о проведении всеобщего народного собрания

Всебелорусское народное собрание предварительно назначили на январь-февраль 2021 года. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:13

2020-10-27T15:13

2020-10-27T15:54

роман головченко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Всебелорусское народное собрание предварительно назначили на январь-февраль 2021 года. Об этом по итогам совещания у президента республики заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>. Его цитирует <u><a href="https://t.me/s/sputnikby">Sputnik Беларусь</a></u>.Он уточнил, что в ближайшее время сформируют профильный организационный комитет, который подготовит предложения по дате, формату и тематике мероприятия.Другие подробности пока не приводятся. Известно только, что повестку планируется разделить на два тематических блока — вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.В республике два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция результаты голосования не признала, ее лидер Светлана Тихановская выдвинула властям ультиматум. Она потребовала от президента объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа политик пригрозила массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в магазинах.Срок ультиматума истек в воскресенье, предприятия продолжили работать в штатном режиме. Головченко объявил о провале плана оппозиционеров. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201027/protest-1581756257.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Нефертити Васильевна Фишман Главное, всех протестунов собрать на Колыме!!! 124

Сергей acid уже представил: всё обнесено колючей проволокой по периметру 107

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, белоруссия, в мире