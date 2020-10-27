https://ria.ru/20201027/smartfon-1581793293.html
Стали известны самые надежные смартфоны
Десятку производителей смартфонов, которые вызывают наибольшее доверие у пользователей, в 2020 году возглавила финская Nokia. Исследование провела аналитическая РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:08
2020-10-27T17:08
2020-10-27T17:08
риа наука
samsung
nokia (смартфон)
google android
технологии
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.</strong> Десятку производителей смартфонов, которые вызывают наибольшее доверие у пользователей, в 2020 году возглавила финская Nokia. Исследование <u><a href="https://www.counterpointresearch.com/nokia-phones-lead-trust-rankings/" target="_blank" rel="nofollow noopener">провела</a></u> аналитическая компания Counterpoint Research.Аналитики сравнивали 4 параметра: качество программного обеспечения, обновления для системы безопасности, качество сборки и использование в корпоративном сегменте. По качеству изготовления и применяемых материалов смартфоны от HMD Mobile (Nokia) обошли OnePlus и <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>. Серьезным преимуществом признано и то, что Nokia обновила в 2020 году все свои актуальные смартфоны до <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 10.
https://ria.ru/20201020/nokia-1580632725.html
5
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, nokia (смартфон), google android, технологии