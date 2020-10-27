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https://ria.ru/20201027/smartfon-1581685055.html
Эксперт рассказал, почему нагревается ваш смартфон
Легкое нагревание смартфона при использовании не представляет никакой опасности. Однако если гаджет нагревается до той стадии, когда его уже некомфортно держать РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T02:16
2020-10-27T02:16
роскачество
смартфоны
семен кузьменко
gps
технологии
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Легкое нагревание <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">смартфона</a> при использовании не представляет никакой опасности. Однако если гаджет нагревается до той стадии, когда его уже некомфортно держать в руке, стоит задуматься о причинах, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201027/832220673.html">агентству "Прайм"</a> старший специалист по тестированию цифровых продуктов <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Сергей Кузьменко.Как правило, нагрев телефона происходит из-за проблем с процессором, батареей или дисплеем. Причем высокая температура не всегда говорит о неисправности деталей, но может к ней привести, отмечает эксперт. При этом <a href="http://ria.ru/person_Semen_Kuzmenko/" target="_blank" data-auto="true">Кузьменко</a> отмечает, что при легком нагревании смартфона нет никакой опасности, но, если телефон начинает сильно греться, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до выхода из строя или, что еще хуже, к воспламенению батареи. Он обращает внимание, что старые модели смартфонов сильнее подвержены нагреванию – им требуется затрачивать больше ресурсов для обновления современных приложений."Если телефон стал нагреваться, следует перезагрузить его и отключить лишние неиспользуемые функции, к примеру, <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a> и Bluetooth. Не лишним будет воспользоваться программой, которая очистит оперативную память смартфона. Также старайтесь избегать запуска ресурсоемких игр на слабых смартфонах", — заключил Кузьменко.
https://ria.ru/20201026/smartfon-1581504132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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роскачество, смартфоны, семен кузьменко, gps, технологии

Эксперт рассказал, почему нагревается ваш смартфон

02:16 27.10.2020
 
© Depositphotos / AILA_IMAGESДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / AILA_IMAGES
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Легкое нагревание смартфона при использовании не представляет никакой опасности. Однако если гаджет нагревается до той стадии, когда его уже некомфортно держать в руке, стоит задуматься о причинах, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
Как правило, нагрев телефона происходит из-за проблем с процессором, батареей или дисплеем. Причем высокая температура не всегда говорит о неисправности деталей, но может к ней привести, отмечает эксперт.
"Телефон будет нагреваться сильнее, если длительное время играть в игры, потреблять потоковый контент, использовать не оптимальные настройки. Нагреванию гаджета могут поспособствовать факторы окружающей среды, например, погода и температура", объясняет он.
При этом Кузьменко отмечает, что при легком нагревании смартфона нет никакой опасности, но, если телефон начинает сильно греться, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до выхода из строя или, что еще хуже, к воспламенению батареи.
Он обращает внимание, что старые модели смартфонов сильнее подвержены нагреванию – им требуется затрачивать больше ресурсов для обновления современных приложений.
"Если телефон стал нагреваться, следует перезагрузить его и отключить лишние неиспользуемые функции, к примеру, GPS и Bluetooth. Не лишним будет воспользоваться программой, которая очистит оперативную память смартфона. Также старайтесь избегать запуска ресурсоемких игр на слабых смартфонах", — заключил Кузьменко.
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РоскачествоСмартфоныСемен КузьменкоGPSТехнологии
 
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