https://ria.ru/20201027/sluzhba-1581734548.html

Путин подписал закон о ежегодных медосмотрах военных

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T12:48

2020-10-27T12:48

2020-10-27T12:48

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.Документ был разработан для снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.Соответствующие изменения вносятся в законы "О прокуратуре РФ" "О статусе военнослужащих" и "О Следственном комитете РФ".

https://ria.ru/20201020/shtat-1580575994.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество