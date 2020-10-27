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Путин подписал закон о ежегодных медосмотрах военных
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:48
2020-10-27T12:48
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.Документ был разработан для снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.Соответствующие изменения вносятся в законы "О прокуратуре РФ" "О статусе военнослужащих" и "О Следственном комитете РФ".
https://ria.ru/20201020/shtat-1580575994.html
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владимир путин, общество

Путин подписал закон о ежегодных медосмотрах военных

12:48 27.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкПризывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Москве
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предусматривается, что военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Документ был разработан для снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 04:52
"Известия": Минфин предложил сократить сто тысяч должностей в армии
Соответствующие изменения вносятся в законы "О прокуратуре РФ" "О статусе военнослужащих" и "О Следственном комитете РФ".
 
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