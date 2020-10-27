https://ria.ru/20201027/sluzhba-1581734548.html
Путин подписал закон о ежегодных медосмотрах военных
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:48
2020-10-27T12:48
2020-10-27T12:48
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Предусматривается, что военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.Документ был разработан для снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.Соответствующие изменения вносятся в законы "О прокуратуре РФ" "О статусе военнослужащих" и "О Следственном комитете РФ".
https://ria.ru/20201020/shtat-1580575994.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, общество
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, обязывающий военнослужащих проходить ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предусматривается, что военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Документ был разработан для снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О прокуратуре РФ" "О статусе военнослужащих" и "О Следственном комитете РФ".