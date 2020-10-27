https://ria.ru/20201027/siriya-1581846202.html

Боевики в Сирии удерживают более двух тысяч человек, заявили в Минобороны

Террористы в Идлибской зоне деэскалации удерживают свыше 2,1 тысячи человек, включая сотрудников СМИ, врачей, учителей и представителей духовенства, сообщил на... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T22:19

2020-10-27T22:19

2020-10-27T22:19

россия

центр примирения враждующих сторон в сирии

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Террористы в Идлибской зоне деэскалации удерживают свыше 2,1 тысячи человек, включая сотрудников СМИ, врачей, учителей и представителей духовенства, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> контр-адмирал Александр Гринкевич.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20201022/siriya-1581066307.html

россия

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия, в мире