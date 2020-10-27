Боевики в Сирии удерживают более двух тысяч человек, заявили в Минобороны
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Террористы в Идлибской зоне деэскалации удерживают свыше 2,1 тысячи человек, включая сотрудников СМИ, врачей, учителей и представителей духовенства, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
"По имеющимся данным, в настоящее время боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам*" насильственно удерживают в тюрьмах и других местах лишения свободы не менее 2116 человек, включая сотрудников средств массовой информации, медиков, учителей и представителей духовенства", - сказал Гринкевич.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.