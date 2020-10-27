https://ria.ru/20201027/shnurov-1581799760.html

"Мне лень." Шнуров не намерен участвовать в выборах в Госдуму

Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров пока не планирует участвовать в выборах в Госдуму, так как ему лень и пока он не видит возможности, заявил... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:31

2020-10-27T17:31

2020-10-27T17:37

культура

госдума рф

шнур (сергей шнуров)

политика

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> пока не планирует участвовать в выборах в Госдуму, так как ему лень и пока он не видит возможности, заявил артист РИА Новости.Он добавил, что о планах на 2021 год говорить пока рано, поскольку "ещё 2020 не закончился". Более подробно о своих планах на следующий год он пообещал рассказать в начале декабря.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, шнур (сергей шнуров), политика