https://ria.ru/20201027/shnurov-1581799760.html
"Мне лень." Шнуров не намерен участвовать в выборах в Госдуму
Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров пока не планирует участвовать в выборах в Госдуму, так как ему лень и пока он не видит возможности, заявил... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T17:31
2020-10-27T17:31
2020-10-27T17:37
культура
госдума рф
шнур (сергей шнуров)
политика
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Музыкант, сопредседатель Партии роста Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> пока не планирует участвовать в выборах в Госдуму, так как ему лень и пока он не видит возможности, заявил артист РИА Новости.Он добавил, что о планах на 2021 год говорить пока рано, поскольку "ещё 2020 не закончился". Более подробно о своих планах на следующий год он пообещал рассказать в начале декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, шнур (сергей шнуров), политика