https://ria.ru/20201027/shnurov-1581684907.html

Шнуров прокомментировал жестокое убийство преподавательницы в Петербурге

Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram в стихах жестокие преступления в Санкт-Петербурге, сопровождающиеся расчленениями РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T02:12

2020-10-27T02:12

2020-10-27T02:20

энди картрайт

анастасия ещенко

владимир ленин (владимир ульянов)

следственный комитет россии (ск рф)

шнур (сергей шнуров)

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> прокомментировал в <a href="https://www.instagram.com/shnurovs/" target="_blank">Instagram</a> в стихах жестокие преступления в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, сопровождающиеся расчленениями тел.Поводом для публикации стало убийство 33-летней преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического университета.В своем стихотворении автор обращается к разным героям Петербурга – так, он вспоминает и про <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a>, и про Финляндский вокзал, и про Родиона Раскольникова, а также произносит фразу из романа <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Dostoevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Федора Достоевского</a> "Преступление и наказание": "Тварь дрожащая, или не тварь?""И шатается стоя прохожий, как повешенный здесь декабрист. Ветер лезет под самую кожу, город призраков, город убийств", - резюмирует музыкант.Серия жестоких убийств с расчленением произошла в Санкт-Петербурге за последние два года, что привлекло большое внимание общественности и вызвало многочисленные шутки на тему "Расчленинграда". Так, в понедельник там нашли тело преподавателя биохимии местного университета с отрезанным пальцем. В ноябре 2019 года, по данным следствия, историк Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ещенко</a> из обрезанного охотничьего карабина, а позже попытался избавиться от тела, расчленив его пилой и ножовкой.А в июле уже нынешнего года украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России, убила и расчленила жена. Его останки впоследствии нашли упакованными в пять пакетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/palets-1581534491.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энди картрайт, анастасия ещенко, владимир ленин (владимир ульянов), следственный комитет россии (ск рф), шнур (сергей шнуров), санкт-петербург, происшествия