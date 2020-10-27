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Шнуров прокомментировал жестокое убийство преподавательницы в Петербурге
Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram в стихах жестокие преступления в Санкт-Петербурге, сопровождающиеся расчленениями РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T02:12
2020-10-27T02:20
энди картрайт
анастасия ещенко
владимир ленин (владимир ульянов)
следственный комитет россии (ск рф)
шнур (сергей шнуров)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a> прокомментировал в <a href="https://www.instagram.com/shnurovs/" target="_blank">Instagram</a> в стихах жестокие преступления в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, сопровождающиеся расчленениями тел.Поводом для публикации стало убийство 33-летней преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического университета.В своем стихотворении автор обращается к разным героям Петербурга – так, он вспоминает и про <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Ленина</a>, и про Финляндский вокзал, и про Родиона Раскольникова, а также произносит фразу из романа <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Dostoevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Федора Достоевского</a> "Преступление и наказание": "Тварь дрожащая, или не тварь?""И шатается стоя прохожий, как повешенный здесь декабрист. Ветер лезет под самую кожу, город призраков, город убийств", - резюмирует музыкант.Серия жестоких убийств с расчленением произошла в Санкт-Петербурге за последние два года, что привлекло большое внимание общественности и вызвало многочисленные шутки на тему "Расчленинграда". Так, в понедельник там нашли тело преподавателя биохимии местного университета с отрезанным пальцем. В ноябре 2019 года, по данным следствия, историк Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ещенко</a> из обрезанного охотничьего карабина, а позже попытался избавиться от тела, расчленив его пилой и ножовкой.А в июле уже нынешнего года украинского рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), по мнению <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России, убила и расчленила жена. Его останки впоследствии нашли упакованными в пять пакетов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/palets-1581534491.html
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энди картрайт, анастасия ещенко, владимир ленин (владимир ульянов), следственный комитет россии (ск рф), шнур (сергей шнуров), санкт-петербург, происшествия

Шнуров прокомментировал жестокое убийство преподавательницы в Петербурге

02:12 27.10.2020 (обновлено: 02:20 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Музыкант, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал в Instagram в стихах жестокие преступления в Санкт-Петербурге, сопровождающиеся расчленениями тел.
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В Петербурге опять дожди, Смоют кровь на мостовой. Эй, румяная, слышь, подожди, Видишь машет рукой постовой Санта Клаусу. Он оседлал оленят, Новый год уж встречают скитальцы. Если вас, дорогуша, не расчленят, Значит точно отрежут пальцы. Здесь, как в Англии, тоже есть шпили, Ходят экскурсионные группы, Раньше в Питере только лишь пили, А теперь пилят разные трупы. Революции? Что ж, это мило, Питер гробик им и колыбель. В духе времени - город Распила. На обочине мёртвый кобель. Сбил его кто-то в чёрной «приоре» И под красный, со свистом умчал. Как в истерике дергалось море В бывшем городе Ильича, Что стоит на Финляндском вокзале У Крестов, над суровой Невой. Нас тут всех будто-бы наказали, А потом приказали, - не вой. Слышишь, Родя топорик свой точит? Ветер свищет как-будто январь, Как покойницы бледные ночи. Тварь дрожащая, или не тварь? И шатается стоя прохожий, Как повешенный здесь декабрист. Ветер лезет под самую кожу, Город призраков, город убийств.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Поводом для публикации стало убийство 33-летней преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического университета.
"Если вас, дорогуша, не расчленят, значит, точно отрежут пальцы. Здесь, как в Англии, тоже есть шпили, ходят экскурсионные группы, раньше в Питере только лишь пили, а теперь пилят разные трупы", — написал Шнуров.
В своем стихотворении автор обращается к разным героям Петербурга – так, он вспоминает и про Владимира Ленина, и про Финляндский вокзал, и про Родиона Раскольникова, а также произносит фразу из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание": "Тварь дрожащая, или не тварь?"
"И шатается стоя прохожий, как повешенный здесь декабрист. Ветер лезет под самую кожу, город призраков, город убийств", - резюмирует музыкант.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 10:58
Для входа в смартфон. Убийца отрезал палец преподавателю в Петербурге
Серия жестоких убийств с расчленением произошла в Санкт-Петербурге за последние два года, что привлекло большое внимание общественности и вызвало многочисленные шутки на тему "Расчленинграда". Так, в понедельник там нашли тело преподавателя биохимии местного университета с отрезанным пальцем. В ноябре 2019 года, по данным следствия, историк Олег Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а позже попытался избавиться от тела, расчленив его пилой и ножовкой.
А в июле уже нынешнего года украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), по мнению СК России, убила и расчленила жена. Его останки впоследствии нашли упакованными в пять пакетов.
 
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Энди КартрайтАнастасия ЕщенкоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Следственный комитет России (СК РФ)Шнур (Сергей Шнуров)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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