https://ria.ru/20201027/shlagbaum-1581776399.html
Почти 160 шлагбаумов установят в лесах Московской области
Почти 160 шлагбаумов установят на въезды на лесные территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:48
2020-10-27T15:48
2020-10-27T15:48
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Почти 160 шлагбаумов установят на въезды на лесные территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.В настоящее время на въездах в леса региона установлено 47 шлагбаумов."Всего же на территории лесного фонда Московской области в этом году будут установлены 159 преград, которые надежно перекроют возможность въезда в лес тем, кто в целях сомнительной экономии сваливает бытовой и строительный мусор в лесу и не задумывается о том, что такие свалки губят экологию нашего родного края", — приводятся слова главы комитета Елены Казимир.
https://ria.ru/20201006/pozharoopasnost-1578395162.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)