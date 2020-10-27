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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201027/shlagbaum-1581776399.html
Почти 160 шлагбаумов установят в лесах Московской области
Почти 160 шлагбаумов установят на въезды на лесные территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:48
2020-10-27T15:48
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Почти 160 шлагбаумов установят на въезды на лесные территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.В настоящее время на въездах в леса региона установлено 47 шлагбаумов."Всего же на территории лесного фонда Московской области в этом году будут установлены 159 преград, которые надежно перекроют возможность въезда в лес тем, кто в целях сомнительной экономии сваливает бытовой и строительный мусор в лесу и не задумывается о том, что такие свалки губят экологию нашего родного края", — приводятся слова главы комитета Елены Казимир.
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московская область (подмосковье)
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городское хозяйство москвы, московская область (подмосковье)

Почти 160 шлагбаумов установят в лесах Московской области

15:48 27.10.2020
 
CC BY 4.0 / Комитет лесного хозяйства Московской области / Шлагбаум на въезде на лесную территорию Московской области
Шлагбаум на въезде на лесную территорию Московской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
CC BY 4.0 / Комитет лесного хозяйства Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Почти 160 шлагбаумов установят на въезды на лесные территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.
В настоящее время на въездах в леса региона установлено 47 шлагбаумов.
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"Всего же на территории лесного фонда Московской области в этом году будут установлены 159 преград, которые надежно перекроют возможность въезда в лес тем, кто в целях сомнительной экономии сваливает бытовой и строительный мусор в лесу и не задумывается о том, что такие свалки губят экологию нашего родного края", — приводятся слова главы комитета Елены Казимир.
 
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Новости ПодмосковьяГородское хозяйство МосквыМосковская область (Подмосковье)
 
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