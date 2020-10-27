ВОЗ оценила эффективность закрытия школ в борьбе с COVID-19
ЦЮРИХ, 27 окт - РИА Новости. Закрытие школ – малоэффективная мера в борьбе с пандемией коронавируса, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - написал Клюге на своей странице в Twitter.
.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:— Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020
✅School closures do little to control infection so should remain open
✅Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact
✅Children/adolescents must be involved in decisions
👉guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj
Он уточнил, что соответствующие рекомендации европейского отделения ВОЗ поступают в связи с ростом случаев COVID-19.
Резкий рост числа заболевших коронавирусом вынудил страны Европы ужесточать ограничительные меры. В частности, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации, школы в стране закрыты. В Германии самые строгие ограничения введены в баварском Берхтесгаденер-Ланде, где запрещается выходить из дома без уважительной причины, школы также не работают.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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