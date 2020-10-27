https://ria.ru/20201027/shkoly-1581740413.html

ВОЗ оценила эффективность закрытия школ в борьбе с COVID-19

Закрытие школ – малоэффективная мера в борьбе с пандемией коронавируса, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T13:10

2020-10-27T13:10

2020-10-27T13:10

распространение нового коронавируса

ханс клюге

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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<strong>ЦЮРИХ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Закрытие школ – малоэффективная мера в борьбе с пандемией коронавируса, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdra" target="_blank">ВОЗ</a>) Ханс Клюге."Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - написал Клюге на своей странице в <a href="https://twitter.com/hans_kluge/status/1321013357902778372" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Он уточнил, что соответствующие рекомендации европейского отделения ВОЗ поступают в связи с ростом случаев COVID-19.Резкий рост числа заболевших коронавирусом вынудил страны Европы ужесточать ограничительные меры. В частности, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации, школы в стране закрыты. В Германии самые строгие ограничения введены в баварском Берхтесгаденер-Ланде, где запрещается выходить из дома без уважительной причины, школы также не работают.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/distantsionka-1581280385.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире