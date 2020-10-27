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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/shkoly-1581740413.html
ВОЗ оценила эффективность закрытия школ в борьбе с COVID-19
Закрытие школ – малоэффективная мера в борьбе с пандемией коронавируса, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:10
2020-10-27T13:10
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>ЦЮРИХ, 27 окт - РИА Новости.</strong> Закрытие школ – малоэффективная мера в борьбе с пандемией коронавируса, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdra" target="_blank">ВОЗ</a>) Ханс Клюге."Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - написал Клюге на своей странице в <a href="https://twitter.com/hans_kluge/status/1321013357902778372" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Он уточнил, что соответствующие рекомендации европейского отделения ВОЗ поступают в связи с ростом случаев COVID-19.Резкий рост числа заболевших коронавирусом вынудил страны Европы ужесточать ограничительные меры. В частности, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации, школы в стране закрыты. В Германии самые строгие ограничения введены в баварском Берхтесгаденер-Ланде, где запрещается выходить из дома без уважительной причины, школы также не работают.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/distantsionka-1581280385.html
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РИА Новости
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ханс клюге, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ оценила эффективность закрытия школ в борьбе с COVID-19

13:10 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 27 окт - РИА Новости. Закрытие школ – малоэффективная мера в борьбе с пандемией коронавируса, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим воздействием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", - написал Клюге на своей странице в Twitter.
Он уточнил, что соответствующие рекомендации европейского отделения ВОЗ поступают в связи с ростом случаев COVID-19.
Резкий рост числа заболевших коронавирусом вынудил страны Европы ужесточать ограничительные меры. В частности, в Чехии с 5 октября действует режим чрезвычайной ситуации, школы в стране закрыты. В Германии самые строгие ограничения введены в баварском Берхтесгаденер-Ланде, где запрещается выходить из дома без уважительной причины, школы также не работают.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 21:29Распространение нового коронавируса
Кравцов оценил необходимость полного перевода школ на дистанционку
 
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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