https://ria.ru/20201027/shkola-1581839153.html

В Роспотребнадзоре оценили эффективность мер против COVID-19 в школах

Меры профилактики распространения коронавирусав школах на сегодняшний день работают, проблем в образовательном процессе не наблюдается, заявила глава... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T21:10

2020-10-27T21:10

2020-10-27T21:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576255771_0:0:3192:1796_1400x0_80_0_0_f754427a197644760f3e28cc01d370ff.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Меры профилактики распространения коронавирусав школах на сегодняшний день работают, проблем в образовательном процессе не наблюдается, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Анна Попова."Ограничение коллектива одним классом, разница по времени начала занятий, разница по времени в переменах, питания в столовых, то есть все возможные способы, чтобы дети были изолированы класс от класса, сегодня в самом деле работают",- сказала <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a> в эфире канала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Она отметила, что проблем в образовательном процессе и состоянии здоровья детей на сегодняшний день не наблюдается. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество